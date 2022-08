Així es farà el soterrament dels accessos ferroviaris de València que obrirà en canal la ciutat durant cinc anys

S’enceta el compte arrere perquè comence una de les obres d’integració urbana més importants que es duran a terme a València en els pròxims anys.

El soterrament dels accessos ferroviaris des del sud de València fins a l’estació de Joaquín Sorolla i la del Nord mitjançant el denominat canal d’accés suposarà obrir en canal aquesta part de la ciutat durant cinc anys i desviaments de trànsit importants, sobretot durant els últims dos anys de les faenes, quan es procedirà a la demolició del pont de Giorgeta.

El resultat final serà l’eliminació del mur que actualment parteix en dos els barris del sud per protegir les vies. Una vegada soterrades, quedarà en superfície un gran corredor verd que servirà per a cosir totes dues parts de la ciutat.

L’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif) va licitar a principis d’aquest mes el projecte constructiu que està penjat en la seua pàgina web en què hi ha tots els detalls d’aquesta obra complexa en què han de conviure la prestació del servei ferroviari, que no es tallarà durant les faenes, però sí que experimentarà alteracions, el desviament del col·lector sud, l’ampliació de l’estació de Joaquín Sorolla i la demolició de l’scalextric esmentat.

Les obres del projecte de construcció del canal d’accés ferroviari de València tenen un pressupost estimat de 453,7 milions d’euros i amb un termini de 60 mesos. La previsió és que arranquen a principis del 2023.

Segons el projecte, les obres estan dividides en nou fases. En concret, l’actuació s’inicia en els túnels ja executats del Nuc Sud, a l’altura de l’avinguda de Fernando Abril Martorell, i es prolonga fins a Giorgeta fins a connectar amb l’estació actual de Joaquín Sorolla i València Nord.

El document remarca com una de les parts més destacades “la demolició del viaducte que hi ha en la cruïlla de l’avinguda de Giorgeta amb la traça ferroviària, i la reposició posterior de l’avinguda esmentada sobre la llosa de coberta projectada”.

“El viaducte actual resulta incompatible amb el traçat del nou canal d’accés, fet que motiva la necessitat de la demolició durant el procés de construcció del soterrament”, diu el projecte. Per causar les mínimes molèsties possibles, s’ha projectat aquesta part de l’actuació en la fase 8, és a dir la penúltima, per la qual cosa els talls de trànsit que generarà tant a Giorgeta com a Peris i Valero duraran aproximadament un any, des de l’any 2026 o 2027. Una vegada finalitzada l’obra, totes dues avingudes estaran connectades a cota zero sobre la llosa del canal d’accés.

Segons el projecte, “una vegada demolida l’estructura del viaducte i completada l’estructura del soterrament en aquesta zona d’encreuament amb l’avinguda de Giorgeta se situaran les rampes d’eixida del canal d’accés a les estacions de Joaquín Sorolla i del Nord, i es deixarà preparada una tercera boca per a l’eixida a la futura Estació Central soterrada”.