Així és la mobilitat al carrer de Colom de València: 25% a peu, 60% amb bus, 8% amb cotxe i 6% amb bici

El 91% dels desplaçaments que es fan al carrer Colom de València són en mitjans sostenibles i només el 8% en vehicles privats motoritzats, un percentatge que abans dels últims canvis en la planta viària era del 60%.

Així es desprén del primer avanç de la recopilació de dades que està efectuant l’Ajuntament de València amb l’objectiu d’elaborar un estudi que permeta determinar si la via esmentada, la més comercial de la ciutat, s’ha de reurbanitzar i en quin sentit hauria d’anar la remodelació esmentada.

Per recopilar aquesta informació, la Regidoria de Mobilitat Sostenible va instal·lar diferents càmeres d’intel·ligència artificial amb l’objectiu de comptabilitzar vianants, ja que la resta dels vehicles ja es rastregen mitjançant el sistema d’abalisament que tenen instal·lats les vies principals i els carrils bici.

Així doncs, com a resultat de les primeres dades recaptades pels dispositius esmentats, el 25,6% dels desplaçaments pel carrer de Colom es fan a peu, el 60,6% amb bus, el 8% amb cotxe i el 6% amb bici o patinet.

Sobre aquest tema, el regidor de Mobilitat, Giuseppe Grezzi, ha comentat que “les estadístiques demostren que anem en el camí correcte que al final és el que marquen el Pla Especial de Ciutat Vella (PAC) i el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible que va aprovar l’Ajuntament de València, amb el PP en el Govern municipal, per cert”.

Segons l’edil, “tots dos marquen que cal potenciar i prioritzar la mobilitat col·lectiva i això és el que està fent-se i la línia a seguir”.

Grezzi ha explicat que aquesta recopilació de dades “forma part del procés participatiu que es va encetar per estudiar millores per a aquest carrer i a partir de tota la informació recopilada durant els últims mesos es farà una proposta d’actuació”.

La remodelació i, en la mesura que siga possible, conversió en zona de vianants del carrer de Colom va ser una de les propostes més votades en l’edició del 2019 de Decidim València, el procés participatiu pel qual els veïns i associacions fan i donen suport a propostes per a invertir 8 milions d’euros dels pressupostos municipals.

Una vegada seleccionat el projecte per votació popular, l’Ajuntament va considerar viable l’elaboració d’un estudi per a l’anàlisi de possibles solucions per a la millora del trànsit de vianants pel carrer de Colom, mantenint l’accés a l’EMT, taxis, residents i autoritzats.

L’Ajuntament va escometre una primera actuació consistent a prioritzar les línies de l’Empresa Municipal de Transports (EMT), al mateix temps que l’entitat en va reordenar la xarxa per adaptar-la a les diferents conversions en zona de vianants iniciades en el centre històric, principalment en les places de la Reina, de l’Ajuntament, de Bruges i del Mercat.

Així doncs, el 30 d’abril de 2020 el carrer de Colom va passar a tindre dos carrils per a l’EMT i taxi i un per a vehicles particulars. Ara, l’Ajuntament vol fer un pas més mitjançant la proposta emanada dels pressupostos participatius de l’any 2019.