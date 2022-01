Així és el nou estadi que proposa el València CF: sense revestiment exterior, amb baixos per a comerç de proximitat i amb una ‘fan zone’

L’alcalde de València, Joan Ribó, es va reunir dimarts amb el president del València CF, Anil Murthy, que va presentar al primer edil l’esbós del projecte del nou estadi que pretenen portar avant així com el pla per a finançar-lo.

Al final de la trobada, Ribó va comentar alguns detalls avançats el 30 desembre passat per elDiario.es sobre el futur coliseu, com per exemple la idea de recobrir tota la coberta amb plaques fotovoltaiques, l’aforament que anirà de 45.000 a 53.000 espectadors en una primera fase, ampliables fins a 63.000, o el calendari que maneja el club per reactivar les obres a l’octubre d’enguany i acabar-les a l’agost del 2024.

No obstant això, a més d’aquestes qüestions, segons diverses fonts consultades per aquest diari, el projecte inclou altres qüestions a tindre en compte. En l’aspecte purament estètic, el disseny exterior del recinte serà més aviat auster per haver renunciat definitivament al revestiment exterior previst en el projecte original, per la qual cosa des de fora, a peu de carrer, visualment diferirà poc de la imatge actual, amb l’afegit de la coberta i canviant la imatge actual d’abandó per la d’una infraestructura totalment renovada.

A més, es renuncia al concepte de centre comercial en els baixos de l’estadi (franquícies), un concepte que des del club consideren esgotat, per la qual cosa s’apostarà més per un model de comerç de proximitat vinculat al barri de Benicalap per a explotar els locals comercials.

Al costat de l’estadi, es construirà una fan zone de 6.000 metres quadrats com una gran plaça per als vianants que servisca de trobada per als aficionats i dos blocs de terciari amb 40.000 metres d’edificabilitat que podrien destinar-se a oficines o a un hotel.

A més, com va comentar Ribó mateix després de la reunió, el segon anell de l’estadi està plantejat com una zona oberta de manera permanent, on pot haver-hi restaurants, per exemple, i que permet ampliar l’aforament de les instal·lacions.

L’alcalde es va mostrar satisfet amb la concreció dels compromisos adquirits pel club (inici d’obres entre setembre i octubre d’enguany i acabament a l’agost del 2024), a l’espera que remeta tota la documentació requerida per poder tramitar els diferents permisos d’obres, especialment el projecte constructiu i els avals econòmics, també sol·licitats per la Generalitat Valenciana perquè el club puga mantindre els beneficis urbanístics inclosos en l’actuació territorial estratègica (ATE) que està en fase de caducitat

Sobre aquest tema, el club va comentar en el transcurs de la reunió que tenen idea de presentar tota aquesta documentació entre els mesos de febrer i març i d’al·legar a l’expedient de caducitat de l’ATE obert el mes de novembre passat, quan al club se li va donar un termini de 90 dies hàbils que acaben el mes d’abril perquè garantira la finalització del coliseu per a conservar els avantatges urbanístics esmentats.

De la seua banda, la vicealcaldessa de València i edil de Desenvolupament i Renovació Urbana, la socialista Sandra Gómez, va demanar dimarts que el nou camp de futbol del València CF no siga més menut que l’actual Mestalla i va rebutjar així un futur estadi low cost, amb menys capacitat.

La responsable municipal va subratllar que el club esportiu “es mereix tindre un estadi de primera” que “complisca les expectatives de l’afició” i ha sol·licitat que al cap d’anys esperant un nou estadi, la construcció no es resolga “malament” i amb una resposta “molt insatisfactòria”.

115 milions d’inversió

La finalització del nou estadi està valorada en 108,2 milions d’euros, més els 6,8 milions del poliesportiu de Benicalap, amb la qual cosa el cost total de totes dues infraestructures ascendeix a 115 milions.

El club té previst finançar les obres amb els 80 milions del crèdit del fons d’inversió CVC, més la venda dels 40.000 metres quadrats de sòl terciari de l’actual parcel·la de Corts Valencianes, en què es podria situar un hotel o oficines.

A més, s’espera que la represa de les obres fomente també l’interés de la venda de la parcel·la del vell Mestalla davant la perspectiva que finalment el camp actual acabarà quedant alliberat. El club també té prevista la venda de la seua seu social actual i l’obtenció de recursos procedents de l’explotació de les llotges, naming i la zona comercial i d’oci que hi haurà a l’interior del coliseu.