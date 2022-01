Així serà la tornada al col·le a la Comunitat Valenciana: presencialitat, professorat immunitzat i vacunes a xiquets de 5 a 8 anys

Plena normalitat davant la reactivació imminent de l’activitat escolar. La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, el conseller d’Educació, Vicent Marzà, i la consellera d’Universitats, Carolina Pascual, han informat que el curs escolar es reprendrà tal com estava previst, el pròxim dilluns 10 de gener, amb el 100% de presencialitat en totes les etapes educatives.

Aquesta informació s’ha traslladat després d’assistir dimarts a la reunió conjunta per videoconferència del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, la Conferència Sectorial d’Educació i la Conferència General de Política Universitària.

A més, han sol·licitat al Ministeri de Sanitat la necessitat de tindre abans que es reprenga l’activitat lectiva dilluns que ve una actualització del protocol de gestió de casos COVID-19 a les aules adaptada a la situació actual de la pandèmia.

Ana Barceló ha assenyalat que “la setmana vinent es reprendrà la vacunació de la població escolar entre 5 i 8 anys, així com els escolars entre 9 i 11 anys que no es van poder vacunar abans de Nadal”.

La consellera ha destacat que “el percentatge de vacunació d’aquesta població a la Comunitat Valenciana és superior a la mitjana estatal” i ha recordat que durant aquesta setmana està immunitzant-se amb la dosi de reforç el personal educatiu que va rebre la doble pauta d’AstraZeneca.

De la seua banda, Vicent Marzà ha destacat que “la presencialitat és necessària, no sols des del punt de vista pedagògic, sinó també de la salut pública, ja que els centres educatius són espais segurs per a l’alumnat, gràcies als protocols de prevenció i les campanyes de vacunació”.

Carolina Pascual ha assegurat que mantindrà la coordinació amb les rectores i els rectors de les universitats per valorar l’evolució de la pandèmia a les aules i garantir que es compleixen totes les mesures de seguretat, com la distància i el control d’aforaments per a previndre contagis.

Les conselleres i el conseller han agraït tant al professorat i a la resta del personal dels centres educatius i universitaris, com a les famílies, a l’alumnat i al personal sanitari “la gran faena” que estan exercint perquè les aules siguen espais segurs, gràcies al compliment dels protocols.

Puig descarta noves restriccions

Per part seua, el president del Govern valencià, Ximo Puig, ha demanat dimarts mantindre la “màxima prudència”, perquè, a pesar que aquesta sisena onada de Covid té un efecte menys nociu, la veritat és que com que hi ha tant de contagi “acaba estressant l’Atenció Primària i el conjunt del sistema hospitalari”.

Puig ha admés que “estem en una onada que té un nombre elevadíssim de contagis”, però ha volgut deixar clar que la situació és molt diferent a la de fa un any gràcies a la vacunació. Així doncs, encara que ara hi ha deu vegades més contagis, els hospitalitzats són la meitat i hi ha un 80% menys de persones que moren.

En aquest escenari, el cap del Consell creu que cal abordar aquesta crisi “d’una altra manera” i en principi no estaria prevista cap mesura addicional a les que ja hi ha i que, ha recordat el president, s’han de complir.

“En aquest moment hem d’acceptar les normes que ja estan ací, que tots coneixem perfectament”, com són l’ús de la màscara, la distància de seguretat, la ventilació o la higiene, mesures que “funcionen”, ha assegurat.

Per a Puig ara cal “ser molt més prudents, però al mateix temps participar d’una certa normalització de la vida social, cívica i econòmica”, per la qual cosa, encara que “mai es pot descartar cap mena d’actuació”, en aquest moment no es plantegen més restriccions de les que ja hi ha, com el passaport Covid i, al seu torn, “fer front als que volen subvertir aquesta realitat de convivència”.