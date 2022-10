Alejandro, l’informàtic nudista que desafia les escletxes de la llei anant per la vida en conill: “M’agrada prendre el sol”

A Alejandro Colomar, un informàtic de 29 anys resident a Aldaia (l’Horta Oest), li agrada anar per la vida en conill, siga a sa casa o en el seu hort. “Vaig nu i em preocupa ben poc el que pense la gent, és un tabú sense sentit”, afirma en una conversa telefònica amb elDiario.es. “És cosa meua”, assenyala. En el seu hort a vegades es vist amb la roba que porta en una motxilla “pels mosquits”. El jove hi afig un altre motiu: “M’agrada prendre el sol i per a mi anar nu sempre ha sigut una cosa normal”. El seu costum li ha ocasionat contínues topades amb agents de policia i unes quantes multes per la Llei de seguretat ciutadana, coneguda com a ‘llei mordassa’.

Dimecres es va presentar nu a la Ciutat de la Justícia de València, per a sorpresa dels advocats i els clients que hi accedien aquell matí, amb la intenció d’assistir a una vista davant el Jutjat Contenciós Administratiu número 2. Els agents de la Guàrdia Civil encarregats de la seguretat del recinte van frenar el jove a l’entrada i, després d’una breu discussió, va accedir a vestir-se amb la roba que portava en una motxilla. Quatre agents de la Policia Nacional es van desplaçar al concorregut lloc i van identificar l’home, encara que no el van sancionar.

L’escena tan cridanera, molt comentada en l’àmbit judicial, ha tingut un gran ressò mediàtic, a què Alejandro Colomar roman alié, perquè no veu pràcticament la televisió. L’informàtic, que teletreballa per a una empresa nord-americana, va començar a tindre problemes per anar nu durant l’estiu del 2020. “Em van tocar bastant els ous”, afirma de manera figurada. A més, sosté que, en general, el personal amb qui es creua roman indiferent, encara que ha tingut topades amb gent que li ha retret anar nu en l’espai públic (fins i tot una apedregada mentre es banyava en el riu Túria). “Els que més molesten són la policia”, diu el jove, que lamenta: “Els 15 minuts de discussió no me’ls lleva ningú”.

El 2 de juliol de 2020, el nudista va participar en una marxa ciclista en la localitat de Torrent. Dos agents de la Policia Local van identificar Colomar i el van advertir que els pares dels menors que l’ havien vist sense roba podrien denunciar-lo, cosa que no va passar, encara que els uniformats van posar els fets en coneixement de l’autoritat judicial. A penes dos mesos després, el titular del Jutjat d’Instrucció número 2 de Torrent va acordar el sobreseïment de les actuacions “per no ser els fets constitutius d’infracció penal”.

En una de les seues topades amb la policia va acabar conduït davant un psiquiatre, que va concloure que no tenia cap problema, segons va relatar el jove al diari La Vanguardia. El 16 de juny de 2021 va ser sancionat per la presumpta vulneració de la ‘llei mordassa’, concretament l’article 37.5 referit a “actes que atempten contra la llibertat o la indemnitat sexual o executar actes d’exhibició obscena” pel fet d’estar nu en la via pública en el municipi d’Aldaia, on resideix. L’home va recórrer contra la sanció al·legant que estava emparat en la seua llibertat ideològica i que la pretesa exhibició obscena era una valoració dels agents i no un fet objectiu.

La sentència del titular del Jutjat Contenciós Administratiu número 10 de València va estimar el recurs del jove perquè hi veia una vulneració del dret fonamental d’Alejandro Colomar, ja que la seua conducta “no era sancionable per si mateixa”, segons diu la sentència a què ha tingut accés aquest diari. “En el context sociocultural actual no pot sostindre’s que la mera nuesa del cos humà en un espai públic siga per si mateixa una exhibició obscena, sinó que això vindrà determinat per l’existència o no d’una regulació o prohibició d’aquest fet (per exemple, hi ha platges especialment qualificades de naturistes) a l’efecte de regular la convivència”, diu la sentència, el ponent de la qual aportava un “punt de vista garantista”.

Tal com assenyalava el ministeri fiscal, Aldaia no disposa “de normativa específica que impedisca o, si més no, regule la nuesa”. I aquesta és precisament una de les claus en què incideix el lletrat del jove nudista. “Ací hi ha molta inseguretat jurídica”, assenyala l’advocat Pablo Mora, que també reconeix que es tracta d’un “cas peculiar”. “El que ens sembla absolutament arbitrari és que no hi haja una ordenança i se’ns intente colar un delicte d’exhibicionisme obscé o fins i tot un delicte de més gravetat com la desobediència a l’autoritat tot i que l’abús és del funcionari que el deté, perquè legalment no hi ha base per a imputar-li un delicte”, explica. “S’haurà de justificar molt bé per què anar nu pel carrer és exhibicionisme obscé”, postil·la.

Una vegada derogat el delicte d’escàndol públic, la conducta d’anar en conill en l’espai públic “no és punible”. “Però com que es manté el tipus penal d’exhibicionisme obscé davant menors, intenten colar-ho per ací i, quan no es pot rascar res, ho colen com a desobediència”, lamenta el lletrat.

Alejandro Colomar s’escuda en una resolució del Tribunal Europeu de Drets Humans, per bé que el Tribunal Suprem espanyol (en resposta a la impugnació de les ordenances municipals de Barcelona) no considera que anar nu siga un dret a la llibertat ideològica o d’expressió, amb la qual cosa manté que “és una conducta que no cal regular per llei orgànica”.

Així doncs, l’última paraula la tenen les ordenances municipals, tal com sostenia la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu número 10 que va donar la raó a Colomar. Com a rerefons, alié a les qüestions judicials, sobrevola el tabú de la nuesa i la moral. “És complicat, però es pot lluitar, perquè en el fons té raó”, diu l’advocat Pablo Mora. “Entenc que hi haja gent a qui no li agrade veure’l nu, però no podem inventar-nos el dret”, postil·la.

La batalla jurídica del jove nudista té l’aire d’acabar en el Tribunal Constitucional. “El meu client, en el fons, vol que es reconega que és un dret fonamental i la pretensió última és que el reconega el Tribunal Constitucional o el Tribunal Europeu de Drets Humans, i això va a missa”, afirma Pablo Mora.

El jove va ser condemnat per desobediència, després d’haver entrat en una comissaria a denunciar unes preteses amenaces per anar nu. L’Audiència Provincial de València va avalar la condemna en una sentència que està pendent d’un recurs de cassació davant el Tribunal Suprem. Inicialment tenia oberts huit expedients sancionadors. “Dues es van acumular i es van quedar reduïdes a sis sancions i una va prescriure, perquè l’Administració no va resoldre dins del termini i en la forma escaient. S’ha guanyat, però s’ha hagut de recórrer-hi, Alejandro s’ha hagut de gastar els diners i pagar un advocat, perquè no es pronuncien sobre el fons, que és el que li interessa”, lamenta el lletrat.

El jove arrossega una altra denúncia, més recent, per passar camí del seu hort davant un col·legi. “Ha tingut altercats amb pares, perquè a vegades coincideix amb les hores d’eixida del col·legi i es cabregen”, explica Mora.

Alejandro Colomar continua desfilant nu per l’espai públic, almenys mentre puga gaudir de les bones temperatures. També es mostra optimista amb la seua batalla jurídica: “Sabem que prompte o tard molt probablement guanyarem, la llei no prohibeix això, l’única cosa que ho prohibeix en unes certes ciutats és l’ordenança”. “Per a mi un nu sempre ha sigut una cosa normal”, conclou.