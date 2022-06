Alexandra Usó, nova presidenta d’Escola Valenciana

Escola Valenciana ha celebrat aquest 11 de juny de 2022 la seua Assemblea anual en la qual ha triat Alexandra Usó i Cariñena com a nova presidenta de l’entitat per al període 2022-2026, amb el suport de més del 98% dels vots.

Els comicis, celebrats a l’Aula Magna del Centre Cultural La Nau de la Universitat de València, han comptat amb la participació de vora un centenar de persones representants de les 23 entitats comarcals i locals membres de la Federació d’Associacions per la Llengua que és Escola Valenciana.

La nova presidenta d’Escola Valenciana, Alexandra Usó, ha declarat: “Avui agafem el testimoni de tanta i tanta gent que ens ha precedit, amb l’objectiu de continuar sent una entitat forta i moderna amb capacitat d’involucrar amplis sectors de la ciutadania amb diferents sensibilitats”.

Usó ha destacat el paper de les i els Activistes de l’entitat, que “són tot per a la nostra entitat, són les nostres mans, els nostres peus, els nostres cors i ànimes. I sense elles i ells, i la seua feina incansable, no hi ha Trobades, ni Voluntariat pel Valencià, ni el Sambori, ni el Feslloc, ni Cinema en valencià…”.

La candidatura encapçalada per Alexandra Usó compta amb la presència de Pablo Montaner i Brotons (Cocentaina, 1981) i Imma Garrigós i Albert (El Pinós, 1977) a la vicepresidència, Paula Beneito i Mollà (El Palomar, 1989) com a secretària, Maria Nebot i Calduch (Castelló de la Plana, 1982) com a tresorera i Montse Morales i Payà (Benetússer, 1991) com a vocal.

El nou equip directiu assumeix aquest repte amb la màxima de treballar per a poder “viure en valencià amb naturalitat”, i amb l’objectiu d’augmentar la relació d’Escola Valenciana amb els centres educatius, mitjançant la Comissió d’Educació de l’entitat. També, el de continuar treballant en la defensa dels drets lingüístics de valencianoparlants, amb l’impuls de l’Oficina de Drets Lingüístics de l’entitat, sempre oberta a la ciutadania, a més de mantindre projectes com les Trobades, el Sambori, la Gira i Feslloc, el Voluntariat, el Cinema i la Lliga de debat.

L’acte ha acabat acabat amb l’actuació musical “Partint versos entre dones”, un projecte de vers i cant improvisat fet per dones i que ha intepretat diverses albades i cant valencià d’estil.