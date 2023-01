Altres lliçons de la pandèmia: la Generalitat presenta un mòdul prefabricat per a donar espais exteriors a cases ja construïdes

Generar un espai exterior prefabricat afegit per a habitatges ja existents que no en disposen per permetre en els habitatges un espai exterior accessible, amb capacitat per a una taula i cadires. Aquesta és la iniciativa impulsada per la Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, que vol aportar així “una solució innovadora, sostenible i assequible” per a habitatges, que el podran incorporar a través d’una intervenció de rehabilitació en la seua façana.

La idea s’emmarca en l’experiència de la pandèmia i “un confinament que va evidenciar la necessitat de buscar solucions innovadores que facen els nostres habitatges més resilients i milloren el nostre benestar”, explica la secretària autonòmica d’Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica, Laura Soto.

El desenvolupament d’aquesta solució és fruit d’un procés de compra pública innovadora promogut per la conselleria a través de la Direcció General d’Innovació Ecològica en la Construcció. Aquesta setmana passada es presentava el primer prototip a escala real d’aquest tipus de mòdul que actualment està en fase d’assaig i ha superat una primera fase de desenvolupament.

L’espai que es genera a través d’aquest prototip és completament modular i permet als habitatges disposar d’un àmbit exterior totalment habitable, adaptat per a ser accessible. A més, una vegada incorporat a l’habitatge, pot millorar de manera passiva el control climàtic de l’habitatge, millorant la regulació tèrmica entre l’interior i l’exterior, així com pot afavorir més aïllament i control solar, admetent l’ús de vegetació, amb tots els beneficis de renaturalització que això comporta. En la confecció d’aquest mòdul s’ha utilitzat fusta tractada, així com materials de proximitat i de baix cost, al mateix temps que compleix els requisits tècnics i urbanístics.

La segona fase del projecte consistirà a ajustar i millorar qüestions com el confort i la sostenibilitat de la proposta, així com la universalitat de la solució i la reducció de costos per a aconseguir una solució assequible que serà assajada en entorn real en un edifici d’habitatge públic de la Generalitat Valenciana.

La proposta adjudicatària es desenvolupa en una col·laboració publicoprivada i està integrada per la Universitat Politècnica de València amb l’estudi d’arquitectura Arqueha i l’empresa Ávita.

El vicepresident segon i conseller d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Héctor Illueca, ha assenyalat que es tracta d’“un sistema capaç d’escalar-se i replicar-se, l’evolució del qual és analitzada per atendre les necessitats detectades”.

Per la seua part, la directora general d’Innovació Ecològica en la Construcció, Nuria Matarredona, explica que el propòsit “és afavorir la rehabilitació d’habitatge amb criteris de biohabitabilitat, apostant pel benestar i la salut. Per fer-ho es posa en marxa aquest procés de col·laboració publicoprivada que acompanya el teixit innovador en la generació i la maduració d’una solució que permeta millorar les condicions d’habitabilitat i de comportament climàtic de l’habitatge existent”.