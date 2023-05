Alumnes de Natzaret entreguen a Ribó un estudi que evidencia el mal estat del riu Túria tapat pel port de València

Alumnat dels col·legis de Natzaret i de l’escola popular (FPA) del barri, en comú amb totes les entitats que treballen amb la infància, van fer dimecres una marxa per l’antic llit del riu Túria fins a l’Ajuntament de València.

Aquest denominat Consell d’Alumnes va decidir fer un estudi sobre la contaminació del riu al seu pas per Natzaret per lliurar-lo a l’alcalde de València, Joan Ribó, amb l’objectiu de posar en relleu els problemes que genera al veïnat en forma de pudor i proliferació d’insectes i lliurar-lo a l’Ajuntament.

Les obres d’expansió del port de València van tapar fa anys la desembocadura natural del vell llit amb una enorme rotonda, que genera un enorme estany a l’aire lliure en què s’acumulen aigües residuals.

La marxa pel riu ha arrancat a les 9.30 del matí de les cotxeres del tramvia i ha arribat a l’Ajuntament de València a les 12.00.

Per a la realització de l’estudi s’han analitzat les dades experimentals recopilades durant els mesos de novembre, desembre i gener, en què els alumnes han planificat tres mostrejos presos en quatre punts del llit entre el port i les vies del tren, i s’han fet les determinacions experimentals en el laboratori dels centres educatius del barri de Natzaret.

Els resultats afloren “la presència de bacteris coliformes en alguns dels punts analitzats, un possible indicador d’una aportació d’aigües fecals al riu i, per tant, un indicador de la possible presència de patògens en l’aigua; la presència dels abocaments d’aigües pluvials provinent de la xarxa unitària de sanejament contenen aigua residual”.

A més, els mesuraments conclouen que “hi ha baixes concentracions d’oxigen (O2) dissolt en alguns punts del riu”. Aquest descens de la concentració de O2 es deurà “a la degradació de la matèria orgànica”. No sols de la matèria orgànica biodegradable present en l’aigua: “Part del problema ha d’estar en el sediment, on deu haver-hi molta matèria orgànica acumulada. Baixos nivells d’oxigen generen problemes de mortaldat de peixos i d’altres espècies que necessiten O2 dissolt en l’aigua, a més de problemes de pudor que poden afectar la població a causa de la descomposició anaeròbia de la matèria orgànica. A més, aquest problema és més greu en els mesos d’estiu, en què la temperatura de l’aigua és més alta, ja que, la velocitat de degradació de la matèria orgànica per part dels microorganismes creix exponencialment amb la temperatura”.

L’estudi conclou també que “l’elevada concentració de nitrats i fosfats” poden conduir a problemes d’eutrofització: “S’han observat en determinades èpoques de l’any la proliferació de fitoplàncton i d’algues. Això es tradueix en la problemàtica ambiental associada a l’eutrofització com a ruptura de l’equilibri ecològic i disminució de la biodiversitat, i sobretot, problemes associats de nou a variacions brusques de l’oxigen dissolt que poden generar situacions d’anòxia a la nit i per l’aportació de matèria orgànica del fitoplàncton/algues. De nou també possibles males olors”.

Quant al pH, “no es veu problemàtic i la terbolesa no se sol utilitzar molt per a determinar la qualitat de l’aigua en el medi natural”.