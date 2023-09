Amparo Piquer, nova secretària general de Més Compromís: “L'objectiu és tornar a la Generalitat en 2027”

El Consell Nacional de Més Compromís --una de les formacions que integren Compromís-- ha triat aquest dissabte Amparo Piquer com a secretària general del partit, després de la dimissió d'Àgueda Micó per la incompatibilitat estatutària amb el càrrec de diputada en el Congrés. Piquer ha sigut ratificada per 100 vots a favor, 7 en contra i 5 abstencions.

La nova secretària general de Més era fins ara la secretària d'Organització i compta amb una llarga trajectòria com a militant. Ha sigut regidora a Rafelbunyol i ha format part de diverses executives tant de Més com de Compromís, segons ha destacat la formació en un comunicat.

En els últims mesos ha dirigit la campanya electoral de les eleccions generals del 23 de juliol i ha pilotat les negociacions de la coalició amb Sumar. El Consell Nacional de Més també ha ratificat Pablo Bellver com a secretari d'Organització, en substitució de Piquer.

Piquer ha assegurat, després de la seua elecció, que el seu objectiu prioritari serà “ajudar als col·lectius locals” com a “primer pas per a recuperar el govern de la Generalitat en 2027”. “Estic molt agraïda pel suport d'aquest òrgan que representa la militància”, ha ressaltat.

“Ara”, ha continuat, “toca fer sentir la veu de l'esquerra valencianista i la defensa dels interessos valencians, més que mai, a Madrid i ací treballarem per a ser la millor oposició al pitjor govern i construir la millor alternativa i guanyar el govern en les pròximes eleccions”.

Piquer ha subratllat que, després del seu paper com a regidora, no “pot entendre” el seu partit i la Comunitat Valenciana “sense el municipalisme”, i ha dit que té “molt clar” que “no podrem guanyar el país si no guanyem també els nostres ajuntaments”.

“Soc conscient que no són moments fàcils i, per això, el meu objectiu prioritari serà ajudar als col·lectius locals. Aquest serà el primer pas per a recuperar la nostra veu en el Parlament Europeu i tornar al govern de la Generalitat en 2027”, ha expressat, i ha garantit que malgrat que són “reptes durs” els afrontarà “amb treball, treball i més treball”.