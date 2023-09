Amparo Piquer: “Si la llei d’amnistia suposa tornar a la via política per a resoldre el conflicte, hi estarem a favor”

Amparo Piquer és des de dissabte passat secretària general de Més Compromís, en substitució de la diputada ara i coportaveu en el Congrés Àgueda Micó. Piquer, elegida amb gairebé un 90% dels suports en un consell nacional, ha sigut secretària d’Organització del partit en què milita des de fa dues dècades i regidora a Rafelbunyol. La número u de la branca majoritària en la coalició pilotarà el partit fins al pròxim congrés, que se celebrarà a la primavera.

Com assumeix el càrrec?

Amb molta responsabilitat i molt agraïda per la confiança. Tinc moltes ganes de treballar, tenim molta faena a fer amb els col·lectius. Tenim la tasca de fer la millor oposició al pitjor govern, ser una alternativa per a tornar la dignitat al Govern de la Generalitat Valenciana.

Entenc que les línies de treball, com comentàvem abans, seran la preparació de l’oposició, de les eleccions europees i els possibles processos electorals que vinguen.

Sí, les eleccions europees en són un. Després del procés electoral, l’organització està en un punt diferent. Ja no estem en el govern i hem de treballar per rearmar-nos poble a poble.

El partit ha tingut temps de fer una anàlisi del resultat de les eleccions municipals i autonòmiques?

Estem en un moment de reflexió. Cal tindre en compte que l’endemà es van convocar les eleccions generals. Ens ha tocat fer una reflexió conjunta de les unes i les altres. Hem de tindre aquest espai d’autocrítica, però en les autonòmiques el resultat ha sigut inesperat, perquè volíem continuar governant, però ha consolidat el nostre espai polític i el nostre vot de manera favorable per a poder continuar treballant. Després, en les eleccions espanyoles, també vam tindre un resultat favorable. Hem de tindre espai per a fer valoracions, però cal continuar treballant pels interessos valencians en tots els nivells.

Creu que el valencianisme polític ha trobat el seu espai en el marc autonòmic i estatal?

Creiem que hi ha una consolidació de vot i, per tant, que el valencianisme polític ha aconseguit arribar a l’electorat, que ha entés la utilitat del projecte: té capacitat d’acció, és capaç d’estar en el govern i no sols en l’oposició. Nosaltres aspirem a una majoria social de representació i és en el que treballarem.

Com està el partit al cap de huit anys centrats en la gestió del Govern?

Durant huit anys ens vam bolcar a governar, ens vam deixar la pell, la salut i tot el que teníem perquè les nostres polítiques transformaren tot el possible el que va fer el PP. Com a secretària d’Organització, vaig intentar que no s’abandonara la part orgànica, mantindre la força dels col·lectius. Ara, en l’oposició, estem adaptant-nos a la situació. Compromís va començar el seu camí sent l’oposició més ferma a la dreta més corrupta. Sabem governar i fer l’oposició de la millor manera.

I Més, en l’àmbit intern... Com està? Com encara la faena?

Hi ha una qüestió bàsica en el partit, que és el que ha fet que Compromís siga un projecte consolidat: els col·lectius locals i comarcals. Un dels objectius és la implantació territorial i ampliar les bases per arribar a més ajuntaments i d’ací tornar a governar la Generalitat Valenciana. El País Valencià és molt gran, les situacions de les comarques són molt diferents, hem d’implicar-nos en el projecte.

Veient els resultats d’Unides Podem –va desaparéixer de les Corts Valencianes per no haver arribat al 5% del vot–, creuen que poden eixamplar el projecte en aquest espai?

Sí. Compromís naix amb naturalesa. Som tres partits, amb les seues diferències, cadascun pot representar una branca de l’esquerra i sempre hem treballat en això. En els últims mesos hem fet un procés d’obertura per a arribar als electors fronterers. Els companys d’Unides Podem van tindre un resultat molt fluix i entenem que la majoria social va per ací, per arribar a aquestes persones que s’han vist òrfenes de representació política.

Hi ha un corrent en Més que ha sigut molt crític amb la línia valencianista, considerant insuficients algunes polítiques educatives o lingüístiques. Com estan amb aquest sector i com veuen els seus plantejaments?

Bé, és normal que en tots els partits hi haja corrents més crítics. És cert que en els espais interns de debat, en els consells nacionals fan més soroll mediàtic. És un corrent minoritari, no són uns plantejaments que majoritàriament la gent seguisca. Crec que tota la militància està molt orgullosa de la faena que han fet els nostres consellers i la nostra gent en el Govern. La relació que tenim és cordial, compartim projecte i no deixa de ser l’habitual. De la mateixa manera, el valencianisme de Més està fora de tot dubte. Sempre hi ha qui estira molt l’argument.

I com pot eixamplar-se el valencianisme polític en el marc actual? Ara que assistim al debat del model federal, de més autonomia...

És cert que l’agenda espanyola marca molt el debat, però Compromís és un instrument que posa l’agenda valenciana per damunt. Cal fer entendre que el valencianisme és política de quilòmetre zero. Ens preocupem pel que passa als valencians, des d’estar en contra de l’ampliació del port, perquè protegim les nostres costes, fins a oposar-nos a la barbaritat de macroplantes de plaques solars a l’interior, perquè protegim el territori. I per descomptat, quan parlem de finançament, no és una altra cosa que demanar que els ingressos arriben per a educació i sanitat, millorar el dia a dia de les persones.

Ara que es desenvolupen les negociacions d’investidura, quins punts plantejaran?

Sempre hem intentat ser l’altaveu valencià, portar l’agenda valenciana al Congrés i al Senat. Volem aportar la defensa dels drets socials i dels treballadors, a més de la reforma del sistema de finançament, pedra angular de les demandes de Compromís. Sense finançament just, no tenim serveis dignes. Farem valdre l’agenda valenciana: dret civil, inversions, infraestructures, el deute històric, el fons d’anivellament... Farem valdre els nostres vots i intentarem influir.

Es pot donar la circumstància que siguen un partit de govern atesa l’aliança amb Sumar. Compromís vol tindre presència en l’executiu?

Insistisc que el que volem és influir, més que un joc de cadires. Volem estar, però allí on siguem útils per a defensar els interessos valencians. Per exemple, en la negociació del sistema de finançament.

Com està sent l’encaix a Sumar?

Tenim una relació de respecte i autonomia de cada espai. Hem estat treballant amb ells per a una coalició electoral que ha donat un bon resultat, és una bona coalició. Ara és de la mateixa manera: les relacions són cordials, ells tenen en compte el que reivindiquem en el grup parlamentari, que s’ha vist en el càrrec de portaveu adjunt d’Àgueda Micó, que servirà d’altaveu. Ens coordinem i compartim decisions des del respecte i l’autonomia.

Entre els crítics també s’alerta de la possible difuminació del paper de Compromís sota el paraigua de Yolanda Díaz.

No ha passat abans i no passarà ara. Yolanda Díaz té el seu projecte, nosaltres tenim el nostre. Tenim punts de trobada, però no parlem de compartir estructura. Compromís té clar que és un projecte d’obediència valenciana estricta. En els protocols també hem parlat de no competència electoral.

Tornant a la investidura. Ara que es planteja aquest escenari d’hipotètica amnistia en el marc del conflicte català, quina és la seua postura?

Hi ha una lògica aclaparadora: a problemes polítics, solucions polítiques. El 2017 va haver-hi una situació molt complicada en què es va judicialitzar un conflicte polític i molts partits ho van utilitzar per a obtindre rèdit. Va ser un despropòsit. Si la llei d’amnistia suposa tornar a la via política per resoldre el conflicte, hi estarem a favor.

Durant l’estiu van tindre un conflicte amb els seus companys de coalició, Iniciativa, arran de la proposta del senador territorial. Com està la relació?

Va ser un moment puntual. Som una gran família. Tenim moments en què discrepem, però sempre tornem a les relacions cordials. Tot ha tornat a la normalitat, hem tornat a reunir-nos i estem centrats en les negociacions a Madrid. Els tres partits som conscients que Compromís ha de continuar sent un instrument amb un paper important en la política valenciana.

Els acusaven de voler absorbir-los, de fer valdre la majoria per a la presa de decisions.

Mai ha passat. Més sempre ha sigut la part majoritària dins de Compromís i mai ha passat això. Mantenim la pluralitat, tenim les estructures compensades i sempre hem estat en aquest marc. Més no ha utilitzat la seua majoria de militància per a menystenir Iniciativa o Els Verds, sempre hem sigut tots generosos, per això funciona.

En el pròxim congrés de Més, es tornarà a plantejar la idea de fer de Compromís una federació de partits?

Ja no sols en el Congrés, és un debat intern que hem de tindre en Compromís. La coalició ha caminat durant anys i té parts molt consolidades i altres a millorar. Pot ser que la federació siga una solució per a millorar estructures comunes internes, repassar les normes i adaptar-les als canvis. Hem de donar resposta a les necessitats després de l’experiència de govern. Creiem que Compromís ha de replantejar-se en un procés obert i participatiu a la militància. Però no significa que passe immediatament després del congrés de Més.

L’estructura actual retarda la presa de decisions en moments de crisis?

No retarda, però doblem els òrgans interns. Les decisions es prenen en el partit i en la coalició. És una forma que ha funcionat i que es basa en el consens, aprofundeix en la democràcia. És més costós, però intentem arribar a postures comunes.

Es presentarà al congrés?

Fa 24 anys que milite en l’organització i des de l’inici he estat implicadíssima. Estic a la disposició del partit per a assumir les responsabilitats que vinguen.

I en l’oposició en les Corts Valencianes Com estan veient l’acció del govern de PP i Vox?

El pitjor govern de la història ha començat amb massa exemples de mala praxi política, començant per l’inici de curs caòtic, l’adjudicació de docents amb un equip que se n’ha anat de vacances, que és una irresponsabilitat. A nosaltres, que vam tindre la Conselleria d’Educació com a estendard, això ens ha fet molt de mal. Després està la baixada d’impostos als més rics, que té com a conseqüència directa retallades per a la majoria de la població. O que la segona autoritat del País Valencià, Llanos Massó –la presidenta de les Corts Valencianes, de Vox– negue la violència de gènere i ho visibilitze apartant-se de les concentracions; o que el vicepresident, Vicente Barrera, incórrega en incompatibilitats i l’hàgem de portar a l’Agència Antifrau. És el govern de la vergonya.