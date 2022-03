Anticorrupció arxiva la investigació sobre els 446.000 euros transvasats de la Diputació d’Alacant al PP

El fiscal anticorrupció a Alacant, Pablo Romero, ha arxivat la investigació sobre el quasi mig milió d’euros de la Diputació d’Alacant transvasat a comptes del PP que va denunciar Compromís. El decret d’arxivament, a què ha tingut accés elDiario.es, afirma que “de l’única cosa que hi ha constància és de la transferència d’algunes aportacions econòmiques del grup polític [en la institució provincial] al partit polític dels denunciats”.

Així doncs, no hi ha indicis que els 446.000 euros s’hagen destinat a “fins il·legítims o no públics”. Això sí, el fiscal deixa la porta oberta a reobrir les diligències si el Tribunal de Comptes, que investigava en paral·lel la destinació dels fons, detecta “indicis d’irregularitats que excedisquen de les merament administratives o juridicocomptables”. En aquest cas, aclareix el decret d’arxivament, “no hi ha dubte” que el Tribunal de Comptes “ho comunicaria a la Fiscalia o als tribunals de justícia a fi que es depuren les eventuals responsabilitats penals que puguen derivar-se dels fets”.

El fiscal en cap d’Alacant, Jorge Rabasa, recorda que els fets els investiga en paral·lel, arran d’una denúncia del portaveu de Compromís en la Diputació d’Alacant, Gerard Fullana, el Tribunal de Comptes, “i està pendent de dictar la resolució que procedisca sobre aquest mateix assumpte”. En definitiva, a l’espera del resultat de la investigació del Tribunal de Comptes, Anticorrupció no veu indicis dels presumptes delictes de malversació de cabals públics i de finançament il·legal de partits polítics.

Dels fons objecte de la denúncia, una part van acabar en un compte del PP a Múrcia. Compromís, la formació que va interposar la denúncia tant davant la Fiscalia Anticorrupció com davant el Tribunal de Comptes, malgrat l’arxivament celebra que la fiscalització dels comptes dels partits amb representació en la institució provincial haja permés recuperar per a les arques públiques 150.000 euros “ingressats irregularment”.

El portaveu de Compromís, Gerard Fullana, ha destacat que la coalició ha fet la seua tasca de fiscalització fins on ha pogut. “No és delicte penal, segons sembla, però és una vergonya democràtica el que ha vingut passant en la Diputació amb aquests diners públics fins que Compromís va posar el focus en la gestió per part dels grups polítics”, afirma Fullana. “Ningú anirà a la presó, però, com a mínim, hem aconseguit que una part molt important dels diners l’ús dels quals no està acreditat es tornen”, ha postil·lat Fullana.

L’expedient en el Tribunal de Comptes, lamenta la coalició valencianista, està ja dos anys sense resoldre’s. Compromís, “amb voluntat d’accelerar la vigilància de l’ús dels diners públics”, va aconseguir la creació d’una comissió d’investigació en la Diputació d’Alacant. A més, després de la denúncia davant el ministeri fiscal, l’equip de govern format pel PP i Ciutadans va impulsar una auditoria externa, per 14.000 euros, sobre els comptes del PP. Després d’aquella auditoria, que posava en dubte unes quantes partides ingressades en els comptes del partit, el PP va accedir a reingressar 50.000 euros a les arques públiques, completant així els 150.000 euros recuperats en total.

El PP demana una disculpa

De la seua banda, el portaveu del grup popular en la Diputació d’Alacant, Eduardo Dolón, ha afirmat que a Compromís “li ha caigut el discurs fake sobre els comptes del PP” i ha afirmat que el portaveu de la “formació radical d’esquerres”, Gerard Fullana, “ja no té cap credibilitat”.

“Ja fa més d’un any que escoltem un discurs sostingut sobre una denúncia basada en acusacions totalment falses amb l’única finalitat de fer mal a aquesta formació judicialitzant la política”, ha remarcat Dolón. “Fullana ha perdut tota la seua credibilitat, si és que li’n quedava. No n’ha encertat ni una i ha quedat en evidència davant la institució, davant els ciutadans i davant els mateixos tribunals”, ha dit.

“El grup polític que represente ha actuat sempre de manera transparent i amb absoluta diligència, malgrat el que uns altres han volgut inventar”, ha manifestat Dolón. El portaveu popular ha demanat a Compromís una disculpa: “El que ha de fer ara és demanar perdó als ciutadans, a la Diputació i a la meua persona, perquè m’ha acusat ja unes quantes vegades ocasions, tot s’ha arxivat en els tribunals i encara no ha tingut ni el gest de disculpar-se per aquest setge”.