Anticorrupció arxiva la investigació per la permuta a Boluda per haver decidit el Port de València anul·lar-la

La Fiscalia Anticorrupció ha decidit arxivar la investigació penal oberta el mes de setembre passat arran d’una denúncia anònima sobre el rescat de la concessió de les drassanes d’Unión Naval València, sense activitat des del 2012, a canvi d’una altra concessió en uns terrenys de 4.700 metres a favor de Boluda Corporación Marítima. Uns fets que de manera independent també investiga el Tribunal de Comptes, que va apreciar possible responsabilitat comptable.

Dos mesos abans, al final de juny, el consell d’administració de l’APV va aprovar l’inici d’un expedient de lesivitat per deixar sense efecte la permuta que el Port mateix va aprovar el 2019, pel fet de reconéixer que pogué haver-hi un crebant per als interessos públics, un extrem que haurà de dirimir el Tribunal Superior de Justícia per a impugnar definitivament la permuta, si considera que efectivament la concessió d’Unión Naval s’hauria d’haver recuperat per la via de la caducitat, i per tant sense cost per a les arques públiques, tal com afirmen la Intervenció i l’Advocacia de l’Estat.

La permuta aprovada per l’APV el 2019 i anul·lada el més de juny passat va valorar en quasi tres milions d’euros la concessió d’Unión Naval, que acabava l’any 2027, una quantia que es va abonar Vicente Boluda en espècie, en concret mitjançant una altra concessió en els terrenys esmentats de 4.700 metres per a bastir un edifici d’oficines de 13 plantes.

Haver anul·lat la permuta de concessions esmentada i deixar, per tant, sense efecte el presumpte fet irregular, pot haver sigut un dels principals condicionants pels quals finalment Anticorrupció ha decidit arxivar la causa.

L’expedient de lesivitat, com va informar aquest diari, va vindre motivat pels informes de la Intervenció i de l’Advocacia de l’Estat, que qüestionaven que no s’haguera optat per la caducitat de la concessió de les drassanes, fórmula que no hauria suposat cap cost per al bé públic.

Segons l’informe de l’Advocacia de l’Estat publicat íntegrament en exclusiva per elDiario.es, consten fins quatre possibles irregularitats en la forma de conducta dels responsables de l’APV, amb el seu president, el socialista Aurelio Martínez, al capdavant.

En concret, considera que no es va procedir regularment per no haver explorat prou el rescat de la concessió d’Unión Naval per la via de la caducitat i, per tant, sense necessitat de compensar Boluda amb una nova concessió. L’Advocacia considera que va poder fer-ho per la falta de conservació de les instal·lacions que formen part d’aquesta concessió i per no ajustar-se la seua activitat actual (manipulació i manteniment de contenidors) a l’activitat principal de la concessió (construcció de vaixells).

A més, afig que no es va procedir regularment compensant Boluda amb una altra concessió pel fet de ser per a Boluda Corporación Marítima, una societat diferent de l’original (Unión Naval) i per a una finalitat diferent de l’original (de drassanes a edifici d’oficines).

El rescat irregular de la concessió de les drassanes de Boluda ve motivat pels canvis introduïts en l’ampliació del port, que no estan emparats per la declaració d’impacte ambiental (DIA) del 2007. Aquests canvis impliquen el trasllat de la terminal de creuers a la seu de l’antiga Unión Naval.