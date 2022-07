Anticorrupció demana 21 anys de presó per a l'exconseller Serafín Castellano per falsejar contractes per a la lluita contra incendis

La Fiscalia Anticorrupció sol·licita una pena de 21 anys de presó per a l'exdelegat del Govern en la Comunitat Valenciana i exconseller de Governació i Justícia amb el PP Serafín Castellano pel conegut com a càrtel del foc, el tripijoc de contractes d'extinció d'incendis.

Així es desprén de l'escrit que el fiscal ha remés al Jutjat Central d'Instrucció 6 de Madrid encarregat d'aquesta causa, en la qual hi ha 17 acusats, entre ells l'empresari Vicente Huerta, per a qui reclama 33 anys de presó.

En concret, el ministeri públic atribueix a Serafín Castellano els delictes de falsedat en document públic; un delicte continuat de suborn; prevaricació; malversació; i associació il·lícita.

Segons es desprén del relat fiscal, els acusats, en període comprés entre 1999 i, almenys, 2018, en relació amb l'activitat de contractació del sector públic en l'àmbit de la navegació aèria, fonamentalment en el de l'extinció d'incendis forestals, van desenvolupar “múltiples conductes il·lícites”.

Alguns acusats ho van fer en ocasió de l'exercici de la seua activitat com a autoritats i funcionaris públics relacionats amb els processos de contractació, com és el cas de Serafín Castellano, conseller de Justícia i Administracions Públiques entre 1999 i 2000; de Sanitat entre 2000 i 2003; i de Governació i Justícia entre 2007 i 2014.

Es va crear una “associació” de persones i empreses del sector d'extinció d'incendis que, amb previs pactes “clandestins i ànim de lucre”, imposaven a les administracions contractants preus superiors dels quals derivarien de la lliure i transparent concurrència i això mitjançant el repartiment fraudulent del mercat; o amb l'ús de mecanismes d'expulsió d'altres eventuals oferents i d'ardits o tècniques fraudulentes d'elevació dels costos de contractació dels serveis a satisfer per part de l'administració contractant.

En tot cas, els empresaris acusats actuaven davant l'administració en els processos de contractació amb una “enganyosa posada en escena”, que aparentava lliure concurrència, mitjançant la qual obtenien l'adjudicació contractual per a la qual s'havien proposat.

En altres ocasions, va anar amb il·lícit auxili d'autoritats i funcionaris, que s'obtenia la imposició a l'administració contractant d'increments d'aquests costos mitjançant generació arbitrària i injustificada de modificacions contractuals, de prorrogues, o mitjançant l'admissió i satisfacció indeguda de factures no justificades.

Dins d'aquesta operativa, l'empresari Vicente Huerta -gerent d'Avialsa- va realitzar regals i obsequis a tal fi. Això es va produir en favor de Serafín Castellano, entre altres.

Sobre aquest tema, el fiscal relata que Huerta mantenia una “intensa i corrupta” relació amb Castellano. Tots dos i la família i amics de l'exconseller compartien múltiples activitats d'oci en les quals fixaven la forma de conducta per a lucre del primer i les seues empreses en ocasió de la contractació pública amb l'administració regional.

Vicente Huerta, a canvi, realitzava regals i pagaments a Serafín Castellano i als qui eren teòricament convidats per aquest últim; tot, costejat per l'empresari i les seues empreses. S'entenien entre si perquè, en benefici d'Avialsa T35, s'ampliaren a costa de l'erari públic contractes mitjançant prorrogues indegudes; s'ometera la imposició de penalitzacions per incompliment de les condicions imposades en aquests; s'adjudicaren i signaren contractes, sense declarar-los deserts com procedia, davant l'incompliment de clàusules establides en els plecs i se satisferen indegudament importants quantitats.

A canvi de tot l'anterior, Vicente Huerta, a través de les seues societats vinculades, premiava econòmicament a Castellà en forma de caceres, munteries, hostalatges, viatges, material cinegètic, diners en metàl·lic i altres presents (baguls amb pernils 5J i similars).

Castellano va intervindre, en el si de l'administració regional, en l'adopció d'iniciatives, decisions i acords econòmicament beneficiosos per a Vicente Huerta i les seues societats vinculades. Va formalitzar nombroses resolucions en la seua condició de conseller en favor de l'empresari i les seues societats, sense desestimar mai petició alguna formulada per aquest últim ni, malgrat la seua íntima relació, abstindre's.

La Generalitat reclama 15 anys

L'Advocacia de la Generalitat Valenciana reclama 15 anys de presó per a Castellano, al qual atribueix un delicte de prevaricació; suborn; malversació de cabals; falsedat en document públic i delicte d'organització criminal. També reclama multa i inhabilitacions.

Per a Vicente Huerta, aquesta acusació sol·licita 12 anys de presó per un delicte d'organització criminal; un altre d'alteració de preus en concursos públics i un delicte de suborn.

Quant a la responsabilitat civil, la Generalitat reclama una indemnització provisional de 904.407,28 euros que haurà de ser abonada de manera solidària per Castellano, Huerta i tots els acusats de l'organització o grup criminal i les empreses que formaven part d'aquesta.