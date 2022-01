Anticorrupció demana a la Fiscalia del Suprem que recórrega l'arxivament del blanqueig dels exregidors del PP de Rita Barberá

El fiscal anticorrupció del 'cas Taula' apura les opcions per a evitar l'arxiu definitiu de la peça separada A relativa al 'barrufeig' en la campanya electoral del 2015.

L'Audiència de València, amb el vot particular d'una de les magistrades, va donar carpetada al cas amb una interlocutòria de vuit pàgines després d'una investigació de sis anys del Jutjat d'Instrucció 18, en considerar que el presumpte delicte de blanqueig pel qual suposadament mig centenar de regidors i assessors de Rita Barberá van entregar 1.000 euros al partit que després els van ser retornats en un sobre amb dos bitllets de 500 euros se situa en l'"espai de la mera sospita" o que els exregidors "van rebre els diners bruts proposats i van consumar amb aquesta acció l'injust típic característic del delicte imputat". Anticorrupció va sol·licitar quatre anys de presó per als exregidors i assessors i fins a 15 anys per al llavors vicealcalde Alfonso Grau.

No obstant això, la secció quarta de l'Audiència Provincial de València, presidida pel magistrat Pedro Castellano Rausell, va acordar el sobreseïment provisional de la causa. I és a aquesta circumstància a la que s'aferra el fiscal anticorrupció per a evitar l'arxivament definitiu, o dit d'una altra forma, per a forçar la reobertura.

I és que, el fiscal ha demanat a la Fiscalia del Tribunal Suprem que presente davant la sala de l'alt tribunal un recurs de queixa en considerar que el sobreseïment provisional suposa "una infracció de llei i del precepte constitucional de la tutela efectiva dels jutges i tribunals", segons ha avançat aquest divendres el diari Levante-EMV.

La petició té la seua base en què un sobreseïment provisional, contra el qual no hi ha recurs, està motivat en què no hi ha suficients indicis per a atribuir el delicte. No obstant això, per al fiscal, segons la pròpia argumentació de la resolució d'arxiu de l'Audiència, procediria el sobreseïment lliure, que és el que es dicta quan no s'ha provat l'existència del delicte i contra el qual si que hi ha recurs.

Ara, la Fiscalia del Suprem haurà de decidir si accepta la petició del fiscal Anticorrupció. Si l'accepta, presentarà el recurs de queixa davant la sala del Suprem, que sense entrar en el fons de la qüestió haurà de determinar si el sobreseïment provisional dictat per l'Audiència de València és adequat, la qual cosa deixaria l'assumpte sense major recorregut, o si seguint el criteri de la Fiscalia, el sobreseïment hagué de ser lliure, per la qual cosa instaria l'Audiència que donara tràmit als diferents recursos sobre l'arxivament que analitzaria el mateix Suprem.

D'altra banda, l'Audiència Provincial de València si que va confirmar el processament d'Alfonso Grau, vicealcalde durant el mandat de Barberá, pels presumptes delictes de malversació de cabals públics i de suborn impropi en relació amb la campanya electoral del 2007 i pels presumptes delictes de suborn passiu impropi i de blanqueig de capitals (com a partícep), per la campanya del 2011.