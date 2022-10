Anticorrupció eleva a 20,6 milions els “diners delictius” que manejava Eduardo Zaplana en “operacions de corrupció”

Eduardo Zaplana, expresident de la Generalitat Valenciana i exministre de Treball del Govern de José María Aznar, liderava una presumpta organització criminal amb un repartiment de papers perfectament estructurat que va moure fins a 20,6 milions d’euros en mossegades escampades en paradisos fiscals, segons l’escrit d’acusació de la Fiscalia Anticorrupció a què ha tingut accés elDiario.es. “El total dels diners delictius mitjançant operacions de corrupció obtinguts per Eduardo Zaplana i la seua organització criminal ascendeix a 20.606.364 euros”, sosté el fiscal Pablo Ponce, que sol·licita per a l’expolític del PP una pena de 19 anys de presó pels presumptes delictes de grup criminal, blanqueig de capitals, suborn, falsedat i prevaricació administrativa.

Dos expresidents de la Generalitat Valenciana s’asseuran en el banc dels acusats per la presumpta trama del cas Erial: Zaplana i el seu successor, el popular José Luis Olivas, que ja va ser condemnat fa un lustre pels delictes de falsedat documental i contra la hisenda pública per una operació feta juntament amb l’empresari Vicente Cotino per justificar l’abonament d’un suborn de la trama. El Ministeri Públic sol·licita per a Olivas una pena de sis anys de presó pels presumptes delictes de suborn i de prevaricació.

Si bé Zaplana ha reivindicat la seua “innocència de tots els càrrecs” després de conéixer l’escrit d’Anticorrupció, el reguitzell de proves i d’indicis del ministeri fiscal abasta més de 200 pàgines, a manera de novel·la de no-ficció de la corrupció. La investigació del cas, liderada per la Fiscalia Anticorrupció i la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil, ha traçat el recorregut dels més de 20 milions d’euros a través d’un complex entramat societari a Luxemburg, Andorra i Panamà fins a arribar a Espanya, ja llavat amb el detergent i el suavitzant d’experts en la matèria.

La instrucció del cas Erial ha acreditat les compres de parcel·les, vaixells, vehicles de luxe i apartaments en el port esportiu d’Altea o en l’exclusiva urbanització La Finca de Pozuelo de Alarcón, així com l’altíssim nivell de vida de la família d’Eduardo Zaplana, la dona del qual s’ha deslliurat del processament per no haver-se pogut demostrar que sabera l’origen il·lícit dels fons.

A més de l’adquisició de vehicles d’alta gamma per a l’expresident de la Generalitat Valenciana i per a la seua dona, Rosa Barceló, els fons de les presumptes comissions il·lícites també van servir per a mantindre l’“alt nivell de vida” de les filles del matrimoni. El 2011, amb uns rendiments de treball de tot just 15.000 euros, Rosa María Zaplana Barceló va comprar un immoble amb 518.177 euros d’un compte a nom seu que li va obrir son pare. El 2004, sense faena i sense ingressos, la filla de l’expolític del PP ja havia adquirit un Porsche Cayenne valorat en 114.000 euros.

María Zaplana, l’altra filla del matrimoni, va rebre una donació dels seus pares de 340.000 euros per a la compra d’un habitatge. Malgrat no tindre faena fins al 2012 (any en què va començar a treballar en el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, amb José Manuel Soria al capdavant del departament), la filla de Zaplana es va comprar el 2007 un Land Rover valorat en 67.425 euros. Amb 30.300 euros d’un dels comptes de la presumpta xarxa corrupta, també es van abonar impostos de l’exministre i la seua dona.

Les perquisicions de l’UCO van detectar la compra d’un immoble al carrer de Núñez de Balboa de Madrid, per 1,6 milions d’euros, “utilitzat en exclusiva per Eduardo Zaplana”, apunta Anticorrupció. Amb fons presumptament il·lícits, l’exministre de Treball del PP pagava fins i tot a la seua empleada de la llar. La presumpta organització criminal també va comprar dos immobles en la urbanització Marina Greenwich d’Altea i va fer va fer gestions per a adquirir una participació del 64% de la concessionària del port esportiu Luis Campomanes de la localitat, on se situaven els àtics adquirits.

En el vessant nàutic del cas Erial també aflora l’adquisició de l’embarcació d’esbarjo Astonda A-53, anomenada Loix i “utilitzada exclusivament per Eduardo Zaplana”. Per a l’adquisició del vaixell, la presumpta trama va confeccionar un document “mentider” de reconeixement de deute quan el copropietari havia mort. El 2009 i el 2010, l’expresident de la Generalitat Valenciana es va gastar 234.297 euros en el lloguer d’embarcacions d’esbarjo. I en l’àmbit aeronàutic, Zaplana va abonar el 2007 i el 2010 un import total de 725.000 euros en desplaçaments en avionetes privades.

Els fons, després de l’emblanquiment en la llavadora internacional de la trama mitjançant paradisos fiscals, també va comprar nombrosos terrenys i finques a la Vila Joiosa. La negociació de la compra de les parcel·les la va dur a terme Eduardo Zaplana en persona, “com es confirma amb les intervencions telefòniques acordades judicialment, fins i tot quan va estar ingressat a l’Hospital La Fe de València”, afirma el fiscal anticorrupció. En aquestes operacions, l’empresari Ángel Salas (també acusat i sabedor de la procedència delictiva dels fons) es referia a Zaplana com “el cap”, “el nostre amic”, “el que tu ja saps”, “el soci” o “l’altre”, segons les punxades telefòniques de l’UCO.

Un grup per a obtindre “beneficis il·lícits”

La vida a tot drap de Zaplana es nodria del presumpte botí de les comissions il·lícites, xifrades en 20,6 milions d’euros per la Fiscalia Anticorrupció. “L’acusat va deixar la política activa el 30 d’abril de 2008, data a partir de la qual va fer els actes necessaris per a ocultar l’origen del patrimoni il·lícitament obtingut per al seu gaudi posterior a través de societats i testaferros”, diu l’escrit del Ministeri Públic.

La llarga trajectòria política de Zaplana, inaugurada després d’aparéixer en comprometedores converses telefòniques en el marc del cas Naseiro, tenia una cara en A i una façana en B, en què no usava ni tan sols el correu electrònic, tal com va explicar el seu blanquejador confés, l’advocat uruguaià Fernando Belhot. “Durant la seua extensa carrera política”, sosté Anticorrupció, “va formar un grup de persones pròximes amb la finalitat d’obtindre beneficis il·lícits gràcies a la posició institucional i de govern”. Tot això, “en el seu propi benefici i interés”, postil·la el fiscal.

Els membres de la trama tenien una funció determinada en l’“organigrama dissenyat” per Zaplana “per a lucrar-se a través de les diferents formes de contractació i de gestió de serveis públics en l’expressió més àmplia”. José Miguel Barceló, àlies Pachano, era el presumpte testaferro; Francisco Grau, l’assessor fiscal; Juan Francisco García, el seu excap de gabinet (que fins i tot va pagar les noces de la seua filla amb “bitlletets” de diners negres repatriats des d’Andorra), i Mitsouko Florida Henríquez, històrica secretària de Zaplana, la responsable de rebre els diners en efectiu a Espanya (almenys en “un 90-95% de les vegades”) mitjançant el sistema de canvis.

La trama també va patir els seus estira-i-amolla, a més dels sonats enfrontaments interns que van revelar les punxades telefòniques de l’UCO que consten en el sumari. No obstant això, les defenses s’han mantingut unides al llarg de la investigació que ha dut a terme el Jutjat d’Instrucció número 8 de València. Les clivelles del presumpte grup criminal van començar a engrandir-se després de les confessions dels blanquejadors dels diners: l’advocada Beatriz García Paesa (neboda del famós espia implicat en el cas Roldán) i l’uruguaià Fernando Belhot.

Tots dos van optar per una actitud prudent de col·laboració amb Anticorrupció, pel fet d’estar implicats en altres trames d’un caire semblant. Les seues declaracions davant la jutgessa instructora Isabel Rodríguez Guerola i el fiscal Pablo Ponce van ser una autèntica lliçó magistral sobre blanqueig de capitals. Belhot va lliurar 6,7 milions d’euros amagats a Suïssa pels acusats, una quantitat transferida a l’Oficina de Gestió i Recuperació d’Actius.

Les pilotes del cas Erial

Les dues pilotes fundacionals del cas Erial es remunten a un “concert” entre Zaplana i la família Cotino per a repartir-se comissions de la privatització de la gestió de la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) i del Pla Eòlic. El substitut de Zaplana en el Palau de la Generalitat, el popular José Luis Olivas “també va obtindre una part del suborn” (concretament 580.000 euros).

L’empresa dels Cotino va obtindre 86,5 milions d’euros quan va vendre les seues participacions en les societats adjudicatàries, “cosa que justifica l’alt import de les comissions abonades”, postil·la l’escrit de la Fiscalia Anticorrupció.

El 16 de maig de 2001 es va constituir la firma Imision Internacional SA a Luxemburg amb un capital de 607.000 euros aportats en mà (en maletí) pel difunt Juan Cotino, llavors director general de la Policia, a Beatriz García Paesa. “La societat creada es va nodrir durant els anys objecte d’investigació de fons procedents de suborns i comissions transferits des de comptes d’Espanya i des de comptes d’Andorra simulant operacions mercantils reals i amb contingut efectiu”, sosté el Ministeri Fiscal.

Els fons van passar dels Cotino a la banda liderada per Zaplana mitjançant una escriptura pública –que quedava d’esquena al Registre Mercantil– davant el notari Agustín Tena. Així doncs, les participacions en l’empresa instrumental “estarien amb vista a l’exterior sota els socis inicials constituents a pesar que el vertader titular seria el convingut pels acusats, que no és un altre que Eduardo Zaplana”, conclou l’escrit d’Anticorrupció.

Una vegada que els Cotino van obtindre les plusvàlues per la venda de les seues participacions en les adjudicatàries de les ITV i del Pla Eòlic, es van transferir a Luxemburg les “comissions delictives pactades”. Amb una simple telefonada de l’empresari Vicente Cotino, finançador confés del PP, a Beatriz García Paesa, les accions de les firmes luxemburgueses Imision Internacional i Fenix Investments van passar a les mans de Miguel Barceló i de Juan Francisco García, respectivament.

“L’estructura societària dissenyada pels acusats serviria per a assegurar-se que tant el pagament del suborn com les adjudicacions falsejades de les ITV i del Pla Eòlic Valencià estigueren ocultes, simulant les operacions societàries i mercantils necessàries perquè això fora possible”, argumenta el fiscal. A més de Pachano i de Juan Francisco García, l’assessor financer Francisco Grau completa el grup que gestionava una estructura societària dissenyada perquè Zaplana no estiguera “visible en cap operació mercantil”.

Comptes a Andorra

L’exdiputada autonòmica del PP Elvira Suanzes (exfallera major i amiga íntima de Zaplana) apareix vinculada en la instrucció a la gestió dels comptes panamenys de la trama. El seu germà Saturnino Suanzes “fa les gestions necessàries per a administrar els fons i recuperar els diners intervinguts a Andorra, sabent-ne la procedència il·lícita, acompanyant Joaquín Barceló en les reunions que té amb els operadors d’Andorra”. Després de la intervenció de la Banca Privada d’Andorra (BPA) el 2015, ni Pachano ni Suanzes van poder acreditar l’origen lícit dels diners, “com és evident”, postil·la el fiscal.

Anticorrupció ha sol·licitat 19 anys de presó per a Zaplana, cúspide de la piràmide, i 14 anys per a Juan Francisco García. Per als germans Vicente i José Cotino Escrivá demana 14 anys de presó i inhabilitació durant tres anys per a l’exercici professional i de comerç. Miguel Barceló, Francisco Grau i Mitsouko Hernández s’enfronten a una petició de pena de huit anys de presó, l’expresident valencià José Luis Olivas a sis anys i els germans Suanzes a cinc anys.

Entre els empresaris que s’asseuran en el banc dels acusats, a Francisco Pérez, conegut com a Paco Gasofa, Anticorrupció li demana set anys mentre que a Ángel Salas, Robert Edgar Bataouche, Pedro Romero Aguilar i Carlos Gutiérrez Mondedeu els demana cinc anys a l’ombra.