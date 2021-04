Anticorrupció vincula el “préstec” de Fernando Roig a Fabra amb el pagament d’un deute de 8,1 milions de l’aeroport de Castelló al Vila-real CF

L’empresari Fernando Roig, president del Vila-real CF, va prestar a fons perdut 1,7 milions d’euros al totpoderós, en altre temps, president de la Diputació de Castelló Carlos Fabra, del PP. A canvi de què? Va ser un “préstec personal” per amistat, segons va declarar Roig davant el jutge que instrueix la causa pel presumpte intent de Fabra d’ocultar el seu patrimoni per no pagar els seus deutes amb la Hisenda pública. La Fiscalia Anticorrupció manté una tesi diametralment contrària. Un informe del fiscal Javier Carceller incorporat al sumari i a què ha tingut accés elDiario.es vincula el pretés préstec als patrocinis milionaris de l’Aeroport de Castelló –que van ascendir en total a 18,7 milions d’euros– al Vila-real CF, el club de futbol que presideix Fernando Roig.

Els agents de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional que han portat les perquisicions van intervindre durant el registre de l’habitatge de Carlos Fabra un esborrany, amb data del 2011, sobre la negociació d’un reconeixement de deute a favor del club castellonenc per un valor de 8,1 milions d’euros per les esponsoritzacions de l’Aeroport de Castelló a l’equip. La Fiscalia considera que els fets són constitutius dels presumptes delictes de suborn i de frustració de l’execució.

“Encara que les quantitats entregades –que no consta que s’hagen retornat ni reclamat– es van justificar com a préstecs, obeeixen en realitat a donacions efectuades a favor de Carlos Fabra en consideració als seus càrrecs públics com a president de la Diputació de Castelló, per la seua influència pública, i també com a membre del consell d’administració de l’Aeroport de Castelló, que en el seu moment va esponsoritzar el Vila-real CF del qual Fernando Roig era president”, diu l’informe del fiscal anticorrupció incorporat al sumari.

“Segons esborrany obtingut en els registres efectuats en el domicili de Carlos Fabra, el 2011 negociava un reconeixement de deute a favor del Vila-real CF per import de 8.110.750 euros en concepte de contractes d’esponsorització amb ajornament i liquidació del deute existent per al 31 de maig del 2013”, afig l’informe del ministeri públic.

La infraestructura aeroportuària, de la qual va ser el gran artífex Carlos Fabra, va patrocinar amb 18,7 milions d’euros l’equip de l’empresari, tal com va informar elDiario.es. L’“aeroport de l’avi”, com el va batejar Fabra davant el seu net en una expressió que va fer fortuna, ni tan sols estava en funcionament en aquella època.

Garantia del préstec “totalment insuficient i irrealitzable”

Els fons de Roig que van acabar en la butxaca de Carlos Fabra i la seua família van ascendir a 1,7 milions d’euros amb el “ple coneixement” per part de l’empresari “de la seua finalitat”. En una primera fase, entre el 2010 i el 2013, la societat Migumi SL, vinculada a Roig, va abonar a Fabra 450.000 euros mitjançant tres transferències diferents.

“Encara que l’administrador de Migumi SL era Miguel Pérez Ferrer [investigat en la causa], empresari vinculat a Fernando Roig, apoderat seu i de societats vinculades a ell, la causa de les tres transferències va ser una decisió personal d’aquest últim justificada com a préstec personal que li havia sol·licitat Carlos Fabra”, assegura en informe d’Anticorrupció.

L’import més alt, d’1,4 milions d’euros en una segona fase, va servir per a salvar l’habitatge familiar de Fabra en la luxosa urbanització de les Platgetes de Bellver (Orpesa), lloc d’estiueig de l’expresident del Govern José María Aznar. La dona de Fabra llavors, així com els seus fills de Fabra (inclosa l’exdiputada Andrea Fabra), van comparéixer davant notari per elevar a públic el préstec personal amb garantia hipotecària sobre l’habitatge.

El préstec d’1,4 milions d’euros, destaca la Fiscalia, era “a tornar en dos anys amb possibilitat de pròrroga, sense que es cancel·lara el préstec hipotecari que pesava sobre la finca”. Més cridaner encara, el préstec es va novar el 2016 “per un període de 40 anys”, unes condicions excepcionals per a qualsevol que va obtindre Fabra de Bankia.

La mercantil que va intervindre com a creditora era Nerofer SL, de la qual era administrador únic el fill de Fernando Roig, també investigat en la causa. En el protocol notarial es van adjuntar cinc xecs per un valor total d’1,3 milions (els 100.000 euros restants es van utilitzar per a despeses). Els diners es van repartir entre diversos membres del clan Fabra i a la defensa legal de l’expresident de la Diputació de Castelló, així com al seu pretés testaferro Alejandro Lorca Heredero.

“No consta devolució de cap import del préstec esmentat, ni de les seues quotes ni de l’import total o parcial, ni reclamació de l’import d’aquest”, assenyala l’informe d’Anticorrupció. L’empresari Fernando Roig i el seu fill van confirmar davant el jutge instructor de la causa, Jacobo Pin, que el préstec en cap cas s’ha tornat.

Tant l’apoderat Miguel Pérez Ferrer com el fill de l’amo del Vila-real CF “van accedir amb ple coneixement de la seua finalitat a la voluntat” de Fernando Roig, “prestant les seues societats i el seu consentiment a les operacions il·lícites”. El fiscal remarca que tots eren “sabedors” que les quantitats entregades a Fabra mitjançant pretesos préstecs eren una “formalitat d’aparençar” un préstec a l’expolític del PP, “els problemes judicials del qual derivats d’impagaments a l’Agència Tributària eren públics i notoris en aquell moment”.