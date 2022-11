Antifrau arxiva el cas sobre les classes en la Universitat del regidor socialista Sanjuán, que exigeix a la portaveu del PP que faça públic el seu sou en la VIU

“Resolc arxivar la denúncia presentada que va donar lloc a l’obertura de l’expedient, atés que no hi ha indicis raonables de versemblança en els fets”. El director de l’Agència Antifrau es pronuncia així sobre la denúncia presentada en el seu moment per un anònim contra el regidor d’Hisenda de l’Ajuntament de València, Borja Sanjuán, per una presumpta irregularitat pel fet d’estar cobrant al mateix temps de dues institucions públiques com la corporación municipal, en règim de dedicació exclusiva, i la Universitat de València, on exerceix com a professor associat amb una plaça que va obtindre per concurs i amb una compatibilitat aprovada en el ple municipal, tal com reflecteix l’escrit d’arxivament de l’Agència a què ha tingut accés elDiario.es.

Sanjuán no ha tingut cap problema a fer públic, tal com consta en l’expedient de compatibilitat aprovat pel ple municipal, que rep 270 euros –en brut– al mes per l’assignatura que imparteix, que són uns 200 euros nets. Quan donava dues assignatures, el seu salari era d’uns 400 euros bruts.

En la seua resolució, Antifrau posa de manifest que ha obtingut tota la documentació sol·licitada tant a l’Ajuntament com a la Universitat amb relació a les seues hores de dedicació, remuneració i certificats de compatibilitat aprovats pel consistori.

El denunciant, a més, posa en relleu que aquest curs Sanjuán també exerceix com a professor sense que conste l’aprovació de compatibilitat per part del ple municipal, cosa que des de l’Ajuntament es justifica en el fet que en la seua última resolució favorable en aquest sentit queda reflectit que la compatibilitat “tindrà validesa mentre no s’alteren les condicions de l’activitat marginal”, és a dir, com a professor.

Sobre això, Antifrau afirma que “no es veu l’existència d’una modificació substancial de les condicions per les quals va ser atorgada la compatibilitat”, si bé afig que “seria recomanable que les autoritzacions de compatibilitat es delimitaren temporalment als cursos sol·licitats o es concretara de manera més detallada el concepte d’alteració de les condicions de l’activitat marginal”.

El regidor d’Hisenda, Borja Sanjuán, ha comentat sobre l’arxivament de la denúncia, “segurament d’algú molt pròxim al PP”, que sempre van dir que aquesta plaça “s’havia obtingut per concurs públic i amb la compatibilitat aprovada de l’Ajuntament i amb total transparència”.

Una transparència, que segons l’edil, “cal demanar a tots els membres de la corporació i en concret a la senyora María José Catalá com a portaveu del PP, que una setmana després continua ocultant quant cobra com a professora de la universitat que ella mateixa va privatitzar quan era consellera, i també hauria d’explicar el mètode amb què va aconseguir aquesta plaça”.

Com va informar elDiario.es, segons el portal de transparència de l’Ajuntament de València, des del 2017 Catalá col·labora amb la Universitat Internacional de València (VIU), que ella mateixa va vendre al Grupo Planeta quan va ser consellera d’Educació, i amb la Universitat Cardenal Herrera. Segons aquesta última institució, Catalá col·labora puntualment a través de conferències o de seminaris en un títol propi. Entre el 2017 i el 2019 va col·laborar també amb l’Institut d’Educació Superior EAE, una altra entitat vinculada al Grupo Planeta.

La candidata a l’alcaldia de València també en les pròximes eleccions municipals compta amb el certificat de compatibilitat favorable del ple de l’Ajuntament de València pel que fa a la seua col·laboració amb la VIU, però mai ha volgut fer pública la seua remuneració. Preguntada sobre aquest tema, sempre es remet a les seues declaracions de béns, en què no està especificat, ni en la de l’Ajuntament ni en la de les Corts Valencianes, on és portaveu del seu grup.

Precisament dimecres, el secretari d’Organització del PSPV, José Muñoz, va retraure aquesta qüestió a Catalá en el debat en la cambra autonòmica: “O la declaració de béns que presenta no és com la presenta o vosté no és professora, alguna cosa ens haurà de dir. És professora, sí o no? Quant cobra? Està en la seua declaració de béns?”.

La síndica popular, una vegada més, va evitar donar la xifra de la seua remuneració: “Senyor Muñoz, quede’s tranquil, tot està declarat i soc professora de la VIU, i li recorde que tinc el mateix salari com a professora de la VIU i la mateixa carrera docent que té el fill de Joan Ribó, per tant, si té molt d’interés a saber el que cobre, només ha de preguntar”.

“A partir d’ací, compte d’acusar d’un frau fiscal i facen-se mirar que, si aquest és l’únic fil que han de traure perquè estan bastant nerviosos amb les enquestes, ho sent, però això no arriba a cap lloc. On sí que arribarà això és a reconéixer que el seu president ha utilitzat tota la Generalitat perquè el seu germà s’emporte dos milions d’euros”, va sentenciar.

Com ha informat aquest diari, la portaveu popular imparteix 24 crèdits de les assignatures de Dret Constitucional i Marc Jurídic i Drets Fonamentals en el grau i en el màster de l’àrea jurídica que ofereix la universitat, en modalitat en línia i en la franja horària entre les 18 i les 22. Una càrrega docent que, segons les retribucions de la VIU, suposa una remuneració de 7.300 euros anuals, indiquen fonts de l’entitat.