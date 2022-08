Antifrau demana a Callosa de Segura revisar el nomenament d’un oficial de la Policia Local sense títol homologat

L’Agència Valenciana Antifrau (AVA), l’organisme que dirigeix Joan Llinares, ha sol·licitat a l’Ajuntament de Callosa de Segura que revise d’ofici el nomenament com a oficial de la Policia Local de l’agent F. J. S. A. pel fet d’haver-hi una “possible causa de nul·litat de ple dret”. L’agent no complia el requisit de titulació necessari per a l’accés al lloc en la Policia Local del municipi del Baix Segura per haver presentat un certificat d’estudis de batxillerat no homologat a Espanya. A més, també demana al consistori que valore l’inici del procediment per a dirimir les possibles responsabilitats del personal que va participar en l’òrgan tècnic de selecció que va admetre un títol que no era vàlid.

Antifrau va rebre una denúncia anònima sobre les presumptes irregularitats en l’aprovació de la llista d’aspirants admesos per al procés de selecció en una borsa de treball per a la provisió temporal de dues places adscrites al lloc d’oficial de la Policia Local de Callosa de Segura pel sistema de millora d’ocupació, segons la resolució de l’alcaldia del 12 de febrer de 2016.

Un dels aspirants, l’agent F. J. S. A., va presentar la còpia compulsada del certificat d’estudis de batxillerat emés pel centre d’estudis Dharma College La Marina, un centre educatiu panameny basat en la polèmica pedagogia Waldorf, fundada pel filòsof austríac Rudolf Steiner, amb un plantejament místic. El centre romania en la il·legalitat des del 2014. El 29 de setembre de 2020, la Conselleria d’Educació i Cultura va dictar una ordre de revocació de l’autorització a Dharma College La Marina.

El departament d’Educació, en contestació d’un requeriment de l’AVA, va assegurar que la institució educativa no consta entre els centres autoritzats, per la qual cosa no podia determinar si el certificat presentat per l’agent era vàlid a l’efecte d’expedir el títol de batxiller. D’altra banda, el Ministeri d’Educació va confirmar a Antifrau que per a tindre efectes a Espanya, els centres estrangers han de ser reconeguts oficialment mitjançant procediment d’homologació o convalidació.

L’AVA conclou que en el cas de l’agent, que no ha presentat cap al·legació a les perquisicions de l’agència, no consta expedient d’homologació o convalidació d’estudis estrangers. Així doncs, Antifrau insta la corporació municipal a la revisió d’ofici del nomenament de l’oficial.