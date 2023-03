Antifrau demana a l’Ajuntament de Xiva que depure “responsabilitats internes” per haver fraccionat 168 contractes

L’Agència Valenciana Antifrau (AVA), l’organisme que dirigeix Joan Llinares, ha conclòs la investigació sobre el fraccionament irregular de contractes menors per part de l’Ajuntament de Xiva. Antifrau ha analitzat 168 contractes adjudicats per l’edil Fernando Casanova Escorihuela, tinent d’alcalde per Veïns Independents de Xiva.

Es tracta de contractes menors (a més de factures abonades sense contracte) per a les festes patronals, atorgats entre el 2016 i el 2022 per un valor global de 349.907 euros. El fraccionament ha incorregut en la causa de nul·litat de ple dret “ja que s’han dictat prescindint del procediment establit legalment”.

Així doncs, l’informe de l’AVA demana a l’Ajuntament de Xiva que valore l’obertura d’un expedient intern per a analitzar la procedència d’exigir responsabilitat per part del personal funcionari i de càrrecs electes del consistori, en referència a l’edil de Festes.

“No sols pel que fa al fraccionament sistemàtic de l’objecte dels contractes relacionats amb les festes patronals, sinó també respecte de la sol·licitud d’ofertes a empreses vinculades per no haver promogut la deguda competència i concurrència”, indica l’informe.

Antifrau retrau a l’Ajuntament de Xiva que, en alguns casos, “es van prestar serveis abans d’adjudicar-se” i que, a més, “no es va promoure cap concurrència”. “En cap expedient de contracte menor en els exercicis 2016 a 2019, en què consten pressupostos o contractes, consta acreditada la sol·licitud dels pressupostos a diferents empreses, ni quins funcionaris els va sol·licitar ni en quina data es va fer”, afig.

D’altra banda, l’Agència no ha localitzat “cap justificació” de la data de presentació davant el consistori dels pressupostos ni de les ofertes. L’informe confirma, tal com alertava el denunciant, que les empreses que van rebre els contractes menors estaven vinculades entre si i subcontractaven els serveis a altres mercantils. L’AVA va decidir prioritzar l’expedient “per la gravetat dels fets denunciats”.

El consistori, que no va presentar al·legacions, no té cap protocol per a evitar que s’adjudiquen contractes menors a empreses vinculades. “Hi ha diferents vinculacions empresarials entre les empreses adjudicatàries de contractes menors o de serveis facturats pels mateixos conceptes dels contractes menors, però en els quals només consta la factura, algunes d’aquestes fàcils de detectar atés el model de proposta econòmica, model de contractes [o] signatures dels representants legals”, indica Antifrau.

L’informe recorda que l’Ajuntament de Xiva “facilita” les irregularitats “admetent els pressupostos sense signatura del representant legal i sense sol·licitar declaració a aquest efecte sobre la titularitat de les mercantils”.

Antifrau també demana a l’ajuntament que elabore instruccions internes per evitar que s’adjudiquen contractes a empreses vinculades i que elabore un pla anual de contractació. “La Regidoria de Festes de l’Ajuntament de Xiva haurà de planificar de manera adequada la totalitat dels contractes administratius que calga per a la prestació dels serveis dependents d’aquest”, conclou l’informe.