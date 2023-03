Antifrau investiga la Junta Central Fallera per sobrecostos en la contractació d’un grup musical

“El cost de les comissions d’intermediació sense prestació material superen el cost del servei que va rebre el grup musical”. Amb aquesta afirmació finalitza l’informe provisional de l’Agència Antifrau relatiu a la contractació per part de la Junta Central Fallera (JCF) del grup musical La Fúmiga el setembre del 2021 amb motiu de l’acte de preselecció de les corts d’honor per al 2022 de les falleres majors de València en el pavelló de la Font de Sant Lluís.

Segons el document fet públic dilluns pel PP i que està en termini d’al·legacions per les parts implicades, l’Ajuntament de València a través de la JCF, va abonar 14.520 euros a la mercantil Slow Culture SL, que al seu torn va subcontractar l’execució de la prestació a la mercantil Progress XXL SL, abonant la primera a la segona la suma de 8.470 euros (una diferència de 6.050 euros respecte del que havia pagat l’Ajuntament). I finalment, la mercantil Progres XXL SL, que es declara comercialitzadora en exclusiva del grup musical contractat, va contractar la mercantil del grup musical, abonant la primera a la segona la suma de 6.050 euros (una diferència de 2.420 euros respecte del que havia pagat Slow Culture).

És a dir, segons l’agència, el grup musical rep 6.050 euros dels 14.520 euros que paga l’Ajuntament, mentre els altres 8.470 se’ls reparteixen les empreses en forma de “comissions d’intermediació”.

A més, afirma l’Agència que “no queden acreditats els motius pels quals la Junta Central Fallera va establir el preu del servei en 14.520 euros, més enllà de l’acceptació plana del pressupost presentat per Slow Culture SL”, tenint en compte que l’Ajuntament ja havia contractat altres vegades el grup La Fúmiga i que “en altres contractacions de característiques similars, el preu de la prestació oscil·laria entre 3.630 euros i 5.000 euros”.

Fonts de la Regidoria de Cultura Festiva, el responsable de la qual és el president de la JCF, Carlos Galiana, han explicat que “el caixet pot variar, com sap qualsevol persona que faça un contracte artístic”. A més, han afegit que “un artista X pot cobrar quantitats diferents, fins i tot pel mateix producte, en funció de criteris com la data, el lloc, altres alternatives que tinga a la del contractant... No té sentit per tant voler donar per fet un caixet concret. Reiterem que es pot veure en el mateix expedient”.

Des de Cultura Festiva han comentat que “un pot contractar un servei determinat, com pot ser una actuació, però després hi ha una sèrie de serveis extra dels quals s’encarreguen els promotors, com el rider d’hospitalitat o el rider tècnic”.

En el cas de La Fúmiga, “el representant del grup envia carta certificada en què indica que l’únic que deté l’exclusivitat del grup per a aquest dia és un promotor concret, que és amb qui has de contractar sí o sí”.

Així doncs, “parlar de l’existència d’intermediaris és parlar de la realitat de totes i cadascuna de les contractacions a artistes; existeixen com existeixen els intermediaris en les cadenes de distribució de productes alimentaris o en la contractació de publicitat amb mitjans de comunicació”.

La contractació de La Fúmiga per a la Fonteta “es va produir fa més d’un any i mig i des de llavors s’ha explicat amb tot detall a l’Agència Antifrau com es va fer aquesta contractació”. Sobre l’ús d’aquest informe per part del PP, han assegurat que “respon al seu interés per manipular la precampanya electoral”.

Per part seua, el PP assegura que són ja moltes les irregularitats en les contractacions a dit i sense concurs del govern de Ribó i PSOE i que aquest cas destapat per l’Agència Valenciana Antifrau n’és un de més i s’ha fet a través de la Junta Central Fallera. “Una vegada més l’Agència Antifrau posa en evidència les irregularitats en la Regidoria de Festes que dirigeix Compromís. En aquest cas, el cobrament de comissions d’una empresa contractada a dit pel regidor Galiana a través de la Junta Central Fallera. Són massa casualitats i quan arribem a l’alcaldia d’ací a uns mesos obrirem una investigació de totes aquestes contractacions qüestionades per Antifrau”, explica el regidor del PP Santiago Ballester.