Antifrau tomba la plaça que l’exalcalde de Cortes de Pallars va crear per a una regidora del PP que va evitar votar una moció de censura contra ell

Una plaça de gestió de contractació del grup A1, amb una nòmina de 2.601 euros mensuals, donada pràcticament a dit i sense concretar els serveis ni el termini de duració. L’Agència Valenciana Antifrau (AVA) ha assestat una severa garrotada a l’exalcalde socialista de Cortes de Pallars, Fernando Navarro, que va crear una convocatòria ad hoc per a la candidata del PP, la formació de la qual donava suport a una moció de censura contra el primer edil, tal com va destapar elDiario.es.

L’organisme que dirigeix Joan Llinares destaca que les bases de la convocatòria exigien unes titulacions i uns cursos específics “coincidents amb els aportats per l’aspirant”, l’exedil popular Pilar Navarro, que havia renunciat a la seua acta. Les titulacions obligatòries que contenien cursos específics “no relacionats amb les funcions del lloc” evidencien una “possible desviació de poder”, conclou Antifrau.

A més, el mèrit d’estar empadronat en el municipi mateix, contingut en les bases, constitueix un “vici de nul·litat de ple dret del procediment”. En el procés de sol·licitud del procés selectiu tampoc figuren segells oficials de registre d’entrada, segons la documentació que ha analitzat l’agència arran d’una alerta en la seua bústia segura de denúncies. L’AVA sosté que la justificació de la convocatòria mateixa “pot considerar-se mancada de motivació”.

Així doncs, Antifrau insta el consistori a la revisió d’ofici de l’expedient de contractació “ateses les irregularitats i els vicis de nul·litat de ple dret detectats” en la seua tramitació i que procedisca a la convocatòria pública per a la cobertura definitiva del lloc pel fet d’haver-lo ocupat l’exedil popular mitjançant un contracte temporal per obra i servei “en frau de llei”. També demana que s’instruïsquen els expedients per a valorar l’exigència de possibles responsabilitats de les autoritats i el personal que hagen “consentit la contractació laboral fraudulenta”.

L’informe ha determinat els salaris percebuts per la popular Pilar Navarro com a regidora amb dedicació (2.170 euros mensuals) i com a personal laboral temporal (com un sou de 2.609 euros), encara que no considera procedent sol·licitar el reintegrament dels imports “perquè responen a serveis prestats efectivament”.

Moció de censura

L’Ajuntament de Cortes de Pallars, una localitat de tot just 800 habitants de la comarca de la Vall d’Aiora, gestiona un pressupost insòlit de quatre milions d’euros provinents fonamentalment dels impostos que abona Iberdrola per l’ús de les seues instal·lacions per a produir electricitat amb salts d’aigua i el mig milió amb què la central nuclear de Cofrents compensa els municipis que queden dins del seu radi d’acció. Tots els regidors de la petita localitat valenciana rebien remuneració i, almenys, un centenar de veïns cobren un sou públic.

La polèmica plaça per a l’excandidata del PP va coincidir amb la moció de censura que la formació conservadora, juntament amb dos edils de Compromís que van abandonar la coalició valencianista, va plantejar contra l’alcalde socialista, Fernando Navarro. El primer edil, en declaracions a aquest diari, va reconéixer i tot seguit va negar que la plaça es creara ad hoc per a Pilar Navarro, que havia renunciat a l’acta de regidora. La moció de censura, amb els vots del PP i dels exedils de Compromís, va desallotjar finalment del poder el socialista Fernando Navarro.

Antifrau, després de la denúncia rebuda en la seua bústia segura, ha repassat tota la documentació i ha conclòs que, efectivament, la creació de la plaça va ser irregular.