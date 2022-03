Antifrau veu conflicte d’interés en les ajudes de la Diputació que l’alcalde de la Nucia va donar al seu club de futbol

Bernabé Cano, l’alcalde popular de la Nucia, mentre era diputat provincial d’Esports de la Diputació d’Alacant amb dedicació exclusiva, va concedir una subvenció al club de futbol de la localitat. L’Agència Valenciana Antifrau (AVA), l’organisme dirigit per Joan Llinares, va rebre una alerta sobre una possible situació d’incompatibilitat, pel fet de ser el primer edil el metge del club (una dedicació per la qual no cobra cap remuneració) i tindre uns quants familiars directes en la junta directiva de l’equip.

Així doncs, Cano va presidir la reunió de la Comissió de Valoració de les subvencions del departament d’Esports de la institució provincial que el 2020 va atorgar al club quasi 10.000 euros per a l’organització del campionat nacional de lliga de la segona divisió B masculí i la primera regional de futbol femení. No hi hagué sol·licitud de cap recusació durant el procés.

No obstant això, Antifrau retrau una situació d’incompatibilitat, perquè la condició de metge del club de Bernabé Cano, encara que no cobre, suposa una activitat professional privada. A més, la seua dona M. L. L. F. és vocal de la direcció de l’equip i el seu cunyat J. J. L. L. F. n’és el tresorer. El vicepresident del club fins fa tres anys també va ser regidor d’Esports de l’Ajuntament de la Nucia.

L’alerta que va rebre l’AVA afirmava que Cano “ha participat com a càrrec públic en assumptes en què té interés personal, cosa que suposa vulnerar la legislació relacionada amb els conflictes d’interessos amb el càrrec públic” i adjuntava una informació d’elDiario.es. Antifrau ha conclòs que Cano ha estat incurs en una “situació de conflicte d’interés” pel fet de concedir des de la Diputació d’Alacant la subvenció al club “al qual l’unia i l’uneix una vinculació personal i professional”.

Expedient per a valorar responsabilitats

L’alcalde de la Nucia hauria d’“haver cursat la sol·licitud d’abstenció” pel fet de concórrer-hi les circumstàncies legals, segons l’AVA. A més, l’organisme també retrau a la Diputació d’Alacant, presidida pel popular Carlos Mazón, que no dispose d’un protocol per a previndre conflictes d’interés en els procediments de concessió de subvencions.

Antifrau ha instat la institució provincial que inicie un expedient per valorar les possibles responsabilitats per no haver-se abstingut Bernabé Cano en el procediment de concessió d’ajudes al club i al fet que elabore un protocol per a previndre el conflicte d’interés.

La gestió del club també ha estat en l’ull de l’huracà per la denúncia d’un empresari britànic per un presumpte delicte d’estafa i falsedat documental contra l’expresident de La Nucia Futbol Club i exregidor d’Esports, José Antonio Benavente. L’alcalde també va adjudicar a l’empresa d’una exdiputada autonòmica del PP la construcció i l’explotació d’un centre educatiu a la Ciutat Esportiva Camilo Cano de la localitat alacantina.

D’altra banda, el popular Bernabé Cano està a la vora del banc dels acusats pels presumptes delictes de suborn i prevaricació administrativa a conseqüència de la seua polèmica vacunació en una residència de persones majors. La seua defensa va esgrimir precisament la seua condició de metge del club per justificar la vacunació en la primera fase del procés que prioritzava persones d’edat avançada i grups de risc. No obstant això, la jutgessa va rebutjar de pla l’argumentari del primer edil popular.