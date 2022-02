Any 4720 del Tigre d’Aigua: València visibilitza l’any nou xinés amb fanalets a Pelai i llums roges a l’Ajuntament

Els carrers de Pelai, Convent de Jerusalem i adjacents, en què s’assenta bona part de la comunitat xinesa a València, han començat el dia plens de fanalets rojos que anuncien l’arribada de l’any nou xinés.

L’Institut Confuci de la Universitat de València ha organitzat i ha coordinat les diferents activitats per visibilitzar la celebració, encara que enguany tampoc es farà la tradicional desfilada per aquests carrers i per la plaça de l’Ajuntament per evitar aglomeracions com a mesura de prevenció davant del coronavirus, tal com ha explicat a elDiario.es el director de l’entitat, Vicent Andreu.

A més dels fanalets, s’ha desplegat una pancarta al balcó de l’Ajuntament amb la llegenda ‘Bon any nou xinés 2022-4720’ i la façana principal de l’edifici consistorial s’il·luminarà de roig.

Segons expliquen des de l’Institut, en el calendari tradicional xinés aquest 2022 serà el 4720. Aquesta xifra prové de l’inici del regnat del mític emperador Groc, Huangdi, el 2698 abans de Crist. Si a aquest nombre d’anys abans de Crist li sumem els actuals 2022, obtenim el 4720 que se celebra enguany.

En el calendari gregorià, l’inici de la Festa de la Primavera, que és com es coneix a l’any nou a la Xina, normalment correspon al període comprés entre el 21 de gener i el 19 de febrer, és a dir, el que dura un cicle lunar (29,5 dies de mitjana).

Aquest any 2022 va arribar aquest 1 de febrer i acabarà el 15 del mateix mes, amb la coneguda com a Festa dels Fanalets, que posa el punt final a dues setmanes de celebracions a tota la Xina. Aquesta festa final coincideix sempre amb la primera lluna plena de l’any tradicional xinés.

L’animal que correspon a enguany és el Tigre d’Aigua (signe de la natura), el tercer del cicle de dotze després de la rata i el bou, però abans del conill, el drac, la serp, el cavall, la cabra, el mico, el gall, el gos i el porc. El pròxim 22 de gener de l’any 2023 s’iniciarà l’Any del Conill d’Aigua.

Cada animal combina, a més, amb un dels cinc elements xinesos de la natura: fusta, foc, terra, metall i aigua. Per aquest motiu un cicle complet del mateix animal i el seu mateix element només es produeix una vegada cada seixanta anys. L’element natural es manté dos anys seguits. És a dir, el 2022 el tigre és d’aigua i el 2023 el conill també ho serà.

L’Institut Confuci de la Universitat de València (ICUV) edita el tradicional calendari en què figuren les festivitats i els cicles naturals xinesos, així com les festes de la comunitat autònoma i de l’Estat. S’edita en versió trilingüe: castellà, valencià i xinés i s’entrega gratuïtament pel ICUV durant el mes de febrer.

A més, organitza una sèrie d’activitats durant tot el període festiu. Per exemple, dimecres s’obri l’exposició fotogràfica ‘Cavalcades de l’any nou xinés’ en la Facultat de Filologia fins al 28 de febrer i es presenta a través del canal YouTube ConfucioValencia el calendari tradicional xinés 2022/4720. El divendres 4 de febrer hi haurà una classe magistral de taitxí en el Centre Cultural La Nau. El 15 de febrer hi haurà un taller infantil amb motiu de la festa dels fanalets basat en la realització d’elements decoratius.

Encarregada una fita cultural

La regidoria de Turisme està preparant, amb l’Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana i en col·laboració amb la Capitalitat del Disseny, la convocatòria per a l’encàrrec professional que servirà de guia perquè València compte amb la seua pròpia fita multicultural, en el barri de la Roqueta, segons ha explicat el regidor de Turisme, Emiliano García.

Es tracta d’una iniciativa que té l’origen el procés participatiu de DecidimVLC i que a través d’aquesta col·laboració tindrà com a resultat una “fita multicultural única, original i exclusiva de la ciutat”, ha indicat García, que ha volgut felicitar l’any nou xinés a la comunitat xinesa.

El responsable de Turisme ha destacat que a través d’aquesta iniciativa es dona compliment a les propostes veïnals que sorgeixen dels pressupostos participatius a través d’un element que “s’integre amb el seu entorn i compte amb el consens del veïnat de la zona”, amb qui el regidor es va reunir per recollir les seues opinions i amb els quals es crearà un procés participatiu perquè puguen aportar les seues idees.

Igualment, el regidor de Turisme ha recordat que el PEP de Ciutat Vella “protegeix tot l’entorn d’aquesta zona” i la proposta haurà de “respectar els criteris paisatgístics de la zona” i “ser fidel a la proposta original dels DecidimVLC”.

Ha recordat que la fita podria ser “des d’un element o un símbol, una placa o qualsevol qüestió que done resposta al procés de participació ciutadana”. “Això és el que s’ha de decidir a través d’aquest procés que convocarem en col·laboració amb la Capitalitat del Disseny, en què animem a participar la gent professional del sector i que comptarà amb la participació del veïnat”, ha afirmat Emiliano García