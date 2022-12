Dos anys després de la primera vacuna contra la Covid: més de 12,5 milions de dosis subministrades i milers de vides salvades

Un total de 4.543.523 valencians tenen la pauta completa de vacunació contra la Covid-19, on s’han inoculat un total de 12,6 milions dosis des que el 27 de desembre de 2020 va començar la campanya de vacunació contra el coronavirus en el territori valencià. La pandèmia ha provocat la mort de 10.251 persones a la Comunitat Valenciana, les últimes 22 en les dues últimes setmanes, mentre que ja són prop d’1,6 milions els valencians que s’han contagiat.

Per províncies, les persones amb pauta completa són 1.662.138 d’Alacant, 533.676 de Castelló i les 2.347.708 restants corresponen a la província de València. En termes relatius, aquestes dades es tradueixen en el fet que quasi 9 de cada 10 valencians (el 87% exactament) tenen la pauta completa de vacunació contra el coronavirus.

Per arribar a aquest nivell de cobertura vacunal, s’han administrat 12.615.102 dosis de la vacuna: 4.629.606 a la província d’Alacant, 1.476.849 a Castelló i 6.508.647 a València.

Pel que fa als col·lectius immunitzats, més de la meitat de les persones de 60 anys d’edat o més –les més afectades pel virus– han rebut dosis de record a la Comunitat Valenciana: 513.400 a la província d’Alacant, 155.563 a Castelló i 685.408 a la província de València.

Les xifres són encara més elevades entre els residents dels centres de majors i sociosanitaris, entorns amb les cobertures més altes de tots els grups d’edat, un 93,24%.

De fet, tots els grups d’edat de persones adultes tenen posades, de mitjana, més de dues dosis de la vacuna anticovid. Aquesta mitjana augmenta a mesura ho fa l’edat de les persones a vacunar. Així doncs, en el grup de 65 a 80 anys hi ha una mitjana de 3,48 vacunes posades; i en el de majors de 80, la mitjana puja a 3,65.

Aquesta cobertura vacunal és el resultat de l’esforç dut a terme pel personal sanitari, tant en Atenció Primària com en Hospitalària, on un any més estan simultaniejant-se la campanya d’immunització contra la Covid-19 i la vacunació contra la grip. En aquest sentit, per posar-ne un exemple, la setmana del 28 de juny al 4 de juliol de 2021 es van administrar quasi mig milió de dosis de la vacuna contra la Covid i, en aquest 2022, del 17 al 23 de gener se’n van inocular quasi 311.000.

Més llocs on rebre la vacuna

El focus es posa ara en la segona dosi de reforç, sense deixar d’oferir noves oportunitats de vacunació als que, per qualsevol motiu, encara no han iniciat el procés o estiguen pendents de rebre alguna dosi.

Per a tots ells, Sanitat obri aquest Nadal punts de vacunació sense cita en què s’inocularan vacunes. No obstant això, els que no puguen desplaçar-se a aquests punts de vacunació sense cita tenen l’opció de contactar amb el seu centre de salut per concertar dia i hora per a vacunar-se contra el coronavirus i, si tenen la indicació, també contra la grip.

La vacuna antigripal està indicada per a les persones majors de 65 anys, dones embarassades o que acaben de donar a llum i els que tenen risc de tindre complicacions, perquè pateixen patologies de base, així com personal sanitari i sociosanitari i els que viuen en centres de majors o de diversitat funcional.

Per part seua, la vacunació contra la Covid-19 s’ha obert ja a totes les persones majors d’edat que la demanen (han de contactar amb el seu centre de salut per rebre-la).