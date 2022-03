Dos anys de presó per a un administrador de finques que es va apropiar de quasi 80.000 euros de 12 comunitats

Un administrador de finques ha sigut condemnat a dos anys de presó per haver-se apropiat de 78.489 euros d’una dotzena de comunitats de veïns a València. La pena de presó imposada, per un delicte continuat d’administració deslleial, s’ha suspés per acord de les parts i del ministeri fiscal, que van arribar a un pacte de conformitat amb el condemnat.

L’administrador de finques, sense antecedents penals, haurà d’indemnitzar com a responsabilitat civil els quasi 80.000 euros que es va apropiar de fins una dotzena de comunitats de València, Alfafar i Paiporta. Altres quantitats sostretes van ser abonades per l’asseguradora del Col·legi Oficial d’Administradors de Finques de València i de Castelló.

L’home, segons els fets provats de la sentència de la secció segona de l’Audiència Provincial de València, “amb la intenció de lucrar-se il·lícitament i perjudicant greument el patrimoni” de les comunitats de propietaris, es va dedicar entre el 2015 i el 2019 a distraure dels comptes corrents que administrava quantitats que acaben en la seua butxaca o en els comptes d’altres comunitats.

El condemnat, com a part del pacte de conformitat, es va comprometre a abonar el pagament íntegre de la responsabilitat civil en el termini màxim d’un any alienant béns propietat seua. A més, el ministeri fiscal va demanar que es remetera la sentència al Col·legi Oficial d’Administradors de Finques de València i Castelló.