Aparcament compartit, radars de velocitat i busos elèctrics: València prepara 14 mesures per a tallar el soroll del trànsit

El soroll del trànsit rodat és la principal font de contaminació acústica de València. Per tractar de situar i atenuar aquest problema, l’Ajuntament de València du a terme cada cinc anys el mapa estratègic del soroll, un document que localitza els diferents focus en aquesta matèria segons la procedència. Entre cada mapa que s’elabora, s’elaboren a més plans d’acció per a tractar d’atenuar el problema, un conjunt de mesures que tot ajuntament o entitat que elabore un mapa del soroll ha d’aplicar sobre la base de la Directiva Europea 2002/49/CE i a la llei estatal 37/2003 del soroll.

La junta de govern local de l’Ajuntament de València va aprovar divendres els plans d’acció que marquen els objectius i les mesures a adoptar en els pròxims anys. A més, ultima l’actualització del nou mapa del soroll, que estarà vigent fins a l’any 2027.

L’objectiu del pla d’acció que es va aprovar divendres és actuar de manera continuada en la reducció de la contaminació acústica a València, millorant la qualitat de vida dels seus ciutadans, així com afrontar de manera global les actuacions que permetran gestionar d’una manera integral la problemàtica del soroll.

S’hi identifiquen les 37 actuacions prioritàries, 14 de les quals relacionades amb el trànsit rodat, de manera que s’estableixen mesures preventives i coercitives, alhora que es protegeixen les anomenades zones tranquil·les.

Valorant les afeccions dels diferents emissors a partir de la informació que aporta el mapa del soroll, s’han definit huit eixos estratègics sectorials: mobilitat urbana, desenvolupament urbà, obres i edificació, activitats d’oci, activitats industrials i comercials, zones tranquil·les, conscienciació ciutadana, altres serveis municipals i estratègies Smart City.

Pel que fa al trànsit rodat, com que és el principal focus de soroll, és l’eix en què més mesures s’han establit, un total de 14 propostes entre les quals destaquen: creació de zones d’aparcament per a residents, millora de la càrrega i descàrrega a la ciutat que permeta millors solucions logístiques que garantisquen un subministrament eficaç diari de productes, sense comprometre l’entorn, l’habitabilitat i la qualitat de vida dels residents. Un altre aspecte a destacar és la millora de la xarxa de transport públic de l’EMT, amb mesures com la reordenació de la xarxa d’autobusos i la seua accessibilitat, així com l’electrificació de la flota, amb la finalitat de reduir el nombre de vehicles privats i així reduir també el soroll ambiental. També la instal·lació de radars, no necessàriament amb caràcter sancionador, sinó informatiu amb la finalitat de dissuadir els excessos de velocitat.

Quant a l’aparcament, es proposa la millora de l’organització de l’aparcament amb bicicleta, la reducció de places en superfície el centre històric per a dissuadir que s’hi accedisca en vehicle privat, la creació d’aparcaments dissuasius i la potenciació de formes d’aparcament alternatiu com ara iniciatives de pàrquing compartit: amb ajuda de les noves tecnologies aquesta tasca és més senzilla, ja que es poden posar en funcionament aplicacions mòbils que faciliten a l’usuari compartir la seua plaça d’aparcament.

Protecció de zones tranquil·les

Una de les novetats del document aprovat és l’estratègia per a la protecció de zones tranquil·les. L’Ajuntament de València ha desenvolupat un estudi amb l’objectiu d’avaluar el grau de confort acústic o tranquil·litat de diferents espais urbans utilitzats per la ciutadania com són el Jardí del Túria, parcs de districte com el de Capçalera, Oest, Manuel Granero, Jardins del Real o Monfort.

Així com zones cèntriques com la plaça del Mossén Sorell i l’entorn de l’antic Hospital amb la finalitat d’ampliar el projecte almenys en una zona per districte. D’aquesta manera s’establiran incitatives per a la seua gestió i protecció, així com concretar mesures, no sols per mantindre un nivell baix de soroll, sinó també per reduir els nivells on siguen més elevats. Un esment especial mereix l’Albufera pel seu valor ambiental i paisatgístic, que actua com a pulmó verd de la ciutat.

Una altra novetat són les estratègies Smart Cities amb mesures de comunicació, participació i conscienciació per a la prevenció del soroll amb el suport de tecnologies innovadores com el Geoportal i l’AppValencia, així com mesures per a millorar els serveis digitals en la gestió del soroll.

La importància d’aquest document és molt rellevant, perquè condicionarà les actuacions futures i suposa una continuïtat a plans d’acció anteriors amb mesures que ja estan integrades, com la instal·lació de paviment fonoabsorbent en totes aquelles renovacions de vials i passos subterranis i les accions de conversió en zona de vianants de la ciutat, la reducció i la calma del trànsit i la millora de la xarxa ciclista.