Aprendre a tocar les campanes manualment en el Fadrí de Castelló

El toc manual de campanes és un Patrimoni Immaterial de la Humanitat que ha aconseguit el seu reconeixement en gran part gràcies a la tradició mantinguda a la Comunitat Valenciana. I perquè pervisca aquesta faena que ha perdurat al llarg de molts segles cal formar les generacions futures.

Per això Castelló de la Plana obri el dissabte 22 d’abril i fins al 27 de maig un curs de toc manual de campanes que tindrà un escenari insigne on aplicar el que s’ha aprés: el campanar el Fadrí. Seran quatre sessions, gratuïtes i amb inscripció prèvia, que es desenvoluparan també a les aules de Menador Espai Cultural –en la part teòrica– i en el Campanar de la Vila, i s’obri per a un aforament de 30 persones.

Les classes es faran els dissabtes 22 i 29 d’abril i 20 i 27 de maig en doble sessió. Al matí, de 10.30 a 13.30, es farà la part teòrica, amb un contingut bàsic per a aprendre la litúrgia tradicional de mesurar el temps, passant pel visionament de vídeos de tocs manuals de diferents indrets del món, i sobretot, de la Comunitat Valenciana i Castelló de la Plana. A la vesprada, de 16.00 a 19.00, es farà la part pràctica en el Fadrí, per aprendre i practicar a repicar, alçar, parar i voltejar campanes, i conéixer els tocs locals. El curs serà impartit principalment pel campaner municipal, Fabio Giménez; i l’antropòleg valencià Francisco Llop, un expert internacional i president dels Campaners de la Catedral de València.

Els tocs manuals de campanes van ser declarats Bé Immaterial d’Interés Cultural el 2 d’agost de 2013 per decret del Consell de la Generalitat Valenciana, i el 2019 el Ministeri de Cultura els va reconéixer com a Manifestació Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial. Ja el 2022, la Unesco va inscriure els tocs manuals de campana dins de la llista mundial del Patrimoni Cultural Immaterial per a la seua màxima protecció.

A més, el Museu de la Ciutat de Castelló (MUCC) proposa a la ciutadania assistir en directe a 10 tocs manuals de campanes a aquest 2023, des del 4 de maig, celebració de la Coronació de la Mare de Déu del Lledó, fins al 24 de desembre, vespra de Nadal, amb un sorteig per a 8 persones, en les xarxes socials del MUCC.