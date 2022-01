Aprovada la modernització de la depuradora de Pinedo: 34 milions per a reduir sorolls, olors i per a tractar les aigües que van a la mar

La depuradora de Pinedo, la més gran de la Comunitat Valenciana, que dona servei a 1,5 milions d’habitants de València i la seua àrea metropolitana, se sotmetrà a una profunda actuació de modernització que en la pràctica suposarà la reducció de l’emanació d’olors, de sorolls, el tractament de les aigües que s’aboquen a la mar, així com més eficiència energètica.

Fonts de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica han informat que el Servei de Supervisió de Projectes ha donat el vistiplau a l’aspecte tècnic i econòmic de l’obra, que suposarà una inversió de 34 milions i que executarà l’Entitat Pública de Sanejament (Epsar).

Les mateixes fonts han comentat que, d’aquesta manera, el projecte queda a l’espera que s’obtinga l’avaluació ambiental corresponent, cosa que s’espera al llarg del primer semestre d’enguany. Finalitzat aquest tràmit, podran arrancar les actuacions.

Detalls tècnics

En concret, per a mitigar les males olors, el projecte preveu el pretractament i el desarenament de Pinedo I; cobriment dels contenidors de residus i dels decantadors primaris, així com la desodoració d’aquests mitjançant biofiltre percolador: la creació d’un edifici de deshidratació; el cobriment dels canals del pretractament de Pinedo II i la desodoració d’aquests; construcció d’un edifici d’espessidors de Pinedo I i instal·lació de 6 tamisos premsa per a fangs a pressió.

També es projecta la instal·lació d’una bàscula al costat de l’edifici de deshidratació, el cobriment dels tres espessidors per gravetat de Pinedo I i II i el cobriment dels dos espessidors per flotació de *Pinedo II.

Per a reduir l’impacte per sorolls es preveu la millora de l’aïllament del tancament perimetral en zones claus, actuacions en l’estació de bombament d’elevació a biològic i la reforma de la fusteria de l’edifici de calderes de Pinedo.

Quant a la protecció del litoral per millora de la fiabilitat de les instal·lacions, es projecten una sèrie d’actuacions encaminades a la protecció del litoral, de manera que s’assegure la qualitat de l’aigua de les platges de la ciutat de València: instal·lació de dos grups electrògens, un per al pretractament i l’elevació de Pinedo I, i un altre per al de Pinedo II, per a evitar que en cap cas l’aigua quede sense pretractament. El grup triat per a Pinedo I és de 900 KVA, mentre que l’escollit per al de Pinedo II és de 1.900 KVA.

També s’aposta per la connexió de l’eixida de les aigües regenerades en el tractament terciari amb l’emissari submarí i per la renovació en Pinedo I de les dues bombes centrífugues submergibles existents i la instal·lació d’una tercera bomba.

La modernització inclou la millora de la qualitat de l’aigua tractada d’abocament, per a la qual cosa es pretén la reforma del tractament biològic de la línia de tractament de Pinedo I. Quant a l’eficiència energètica, es preveu l’actualització del sistema de control i automatització del Sistema Pinedo.

Compliment de la sentència judicial

Totes aquestes actuacions venen motivades per la resolució de la Secció Primera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia que al juliol del 2019 va declarar impossible d’executar la sentència del 2016 que ordenava el tancament de la fase III de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de Pinedo perquè mancava de llicència a causa dels “gravíssims perjudicis ambientals” que aquesta decisió originaria.

No obstant això, el jutjat va acordar tramitar un nou incident en el marc d’aquest procediment que permetera adoptar “les mesures necessàries que asseguren la major efectivitat de l’executòria i la fixació a favor dels executants de la indemnització que, si escau, procedisca”.

Dins d’aquestes mesures s’inclou aquesta actuació, per la qual cosa quedaran per dilucidar les indemnitzacions a abonar als veïns afectats. Al setembre del 2019, els afectats van demanar que es condemne “l’Ajuntament de València a fer el pagament efectiu dels meus mandants de les sumes i conceptes que es refereixen en l’annex únic d’aquesta demanda i que en conjunt assumisquen, per mal moral, la quantitat de quatre-cents huitanta mil (480.000) euros i per pèrdua de valor dels immobles la quantitat de quatre-cents seixanta-huit mil nou-cents trenta euros amb quatre cèntims (468.930)”.

Finalment, van exigir que es condemne l’Ajuntament de València “a fer efectiu el pagament de la suma de díhuit mil set-cents quaranta-un euros (18.741) per despeses en professions del dret en què han incorregut els meus mandants amb motiu del procediment en què es va dictar la sentència declarada inexecutable”, és a dir, en total es reclama una quantitat pròxima a un milió d’euros.

Sobre aquest tema, fonts del TSJCV han informat que “l’assumpte està en tràmit, rebent escrits de l’Administració i poders d’afectats per a representació legal”.