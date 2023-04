Arranca la carrera electoral: els partits valencians registren les seues candidatures municipals i autonòmiques

Comença la carrera electoral, en termes literals i metafòrics. Els partits han començat dimecres a registrar les seues candidatures per a les pròximes eleccions autonòmiques i municipals a la Comunitat Valenciana, que se celebren el pròxim 28 de maig.

Els dirigents del Compromís han sigut els primers a registrar la seua candidatura a les autonòmiques i a les municipals davant la Junta Electoral de València. És una candidatura “plena d’il·lusió i amb moltes energies renovades”, ha destacat Maria Josep Amigó, número dos per València, que ha incidit que des de les institucions han “avançat en drets i oportunitats, però volem continuar treballant, perquè queda molt per fer”.

Com si foren fans d’un grup musical, els representants dels partits han fet cua per registrar les seues candidatures davant la Junta Electoral, una competició que té un sentit estratègic: el primer a registrar-se apareix el primer en la col·locació de les paperetes i és també el primer en el recompte.

Després dels valencianistes, que han fet cues de més de 30 hores per al registre, la candidatura següent ha sigut la del PSPV. El seu número dos, Rebeca Torró, ha destacat que la candidatura que encapçala el president de la Generalitat, Ximo Puig, té “moltes ganes” i és una llista “oberta, totalment feminista i intergeneracional”. L’actual consellera d’Infraestructures ha posat en valor que “hui a la Comunitat se la coneix per Volkswagen i no per Gürtel i es viu molt millor que fa huit anys.

En tercer lloc han sigut els populars els que han registrat la seua candidatura. Ho ha fet la cap de llista per València del PP, María José Catalá, que ha destacat les “ganes” amb què es presenten al procés. “Som persones que hem governat i la nostra Comunitat Valenciana no està per a experiments, sinó per a posar-se a la faena l’endemà de les eleccions”, ha indicat, i immediatament ha parlat de “renovació” en les llistes, amb Carlos Mazón com a candidat a la Generalitat.

Els candidats a l’alcaldia de València per Compromís, el PSPV i el PP també han registrat aquest primer dia les candidatures per a les eleccions municipals. “Tenim la voluntat de tornar a guanyar, sempre guanyant d’una manera clara i amb voluntat d’arribar a acords amb totes les forces progressistes”, ha manifestat l’alcalde de València, Joan Ribó.

Fins hui, Ciutadans, Vox i Unides Podem-Esquerra Unida no han presentat les seues candidatures i llistes. Segons els terminis electorals, tenen fins al 24 d’abril per a fer-ho.