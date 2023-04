Arxivades les querelles d’una associació ultra contra dos alts càrrecs de la Generalitat per una campanya d’educació sexual

El titular del Jutjat d’Instrucció número 1 de València ha arxivat la querella d’una associació ultra a dos alts càrrecs de la Generalitat Valenciana per accions informatives sobre el sexe químic (chemsex). L’associació Advocats Cristians, prolífica en querelles contra dirigents valencians per accions en memòria històrica i diversitat sexual, va denunciar per la via penal els responsables de Salut Pública i Joventut arran de diverses campanyes sobre aquesta pràctica sexual, que inclou l’ús de drogues per a jornades llargues.

L’associació va denunciar una jornada virtual sobre els riscos del sexe químic amb recomanacions per a reduir riscos associats a aquesta pràctica a càrrec d’una associació pels drets sexuals i un psicòleg del servei Orienta LGTBI, fetes a través de l’Institut Valencià de la Joventut. També una campanya finançada per Sanitat, que va fer el Comité Antisida de la Comunitat Valenciana, amb anuncis en apps utilitzades per al chemsex, argumentant que es tractava d’un delicte contra la salut pública.

En el moment de declarar davant el jutjat, els responsables de les entitats, Ofelia Gimeno, secretària autonòmica de Sanitat; i Jesús Martí, responsable de l’IVAJ, van argumentar que es tractava d’“accions informatives i de sensibilització per a arribar a determinades franges d’edat que usen les xarxes socials”.

En la interlocutòria d’arxivament del procediment, el jutge argumenta que es desprén de les campanyes que l’objectiu principal del projecte era “millorar la salut HSH i de les dones trans, HTS, proporcionar informacions a col·lectius, informar, previndre el diagnòstic precoç, promocionar atenció psicològica i emocional i impulsar una coordinació transversal en la promoció de la salut sexual”. HTS són les sigles utilitzades en epidemiologia per a referir-se als homes que tenen sexe amb homes, amb independència de la seua orientació sexual. Així doncs, conclou, “la subvenció [de Sanitat] encaixa en el marc de la legalitat, perquè es fomenta el projecte de protecció esmentat sense que se’n desprenga cap activitat il·legal”.

Les ajudes, insisteix la interlocutòria, es destinen a promoure la salut sexual en la població vulnerable i reconeix que el Ministeri de Sanitat va publicar un document informatiu sobre els riscos d’aquesta pràctica. Campanyes com aquestes s’han fet en altres comunitats autònomes en el marc de les recomanacions del Ministeri de Sanitat.

“Aquesta querella no tenia sentit des del principi”, apunta Ofelia Gimeno, secretària autonòmica de Salut Pública, que recalca que les subvencions s’atorguen a entitats que treballen en promoció de la salut. En aquest cas, defensa, l’entitat adjudicatària du a terme accions sobre una app de contactes per incitar les persones a fer-se proves de VIH o informar sobre addiccions, advertint dels riscos per a la salut pública. La campanya, feta pel comité antisida, ha derivat centenars de casos, sosté.

“En Salut Pública treballem per l’educació sexual, cal parlar-ne des de ben menuts, per evitar les malalties de transmissió sexual”, insisteix Gimeno, que apunta: “És cridaner que ens toquen les querelles als càrrecs del Compromís. Posa els Advocats Cristians en evidència, volen acoquinar-nos”.

En el cas de la campanya de Joventut, arxivada definitivament després de rebutjar el recurs, l’associació ultra va fer una transcripció d’unes publicacions l’Instagram de l’IVAJ, apuntant a un vídeo en directe en Youtube. Vistes les publicacions, el jutge va considerar que els autors “no deixen clarament establida la promoció del chemsex, sinó solament uns comentaris per als que el practiquen”. I posteriorment afig: “És a dir, que es convida ningú a iniciar-se en el consum de drogues, sinó persones que ja ho tenen decidit, per la qual cosa no concorre el tipus penal esmentat, malgrat que es puga haver comés algun excés o siga reprotxable, sense arribar a meréixer un retret penal”. El ministeri fiscal també va considerar que les publicacions no estaven destinades a promoure ni facilitar el consum de drogues, sinó a transmetre una sèrie de recomanacions per a reduir els riscos.