Atitlán ultima la compra al València CF de la parcel·la contigua al nou estadi per a fer-hi un hotel, botigues i oficines

L’expectativa d’una possible represa de les obres del nou estadi del València CF creada amb la injecció econòmica de 80 milions del fons CVC a través de La Liga i, sobretot, mitjançant l’acord entre l’Ajuntament i el club per a aprovar les noves fitxes urbanístiques que garanteixen (i milloren) tots els seus actius immobiliaris ha activat la possible venda d’aquests.

En concret, la firma Atitlán de Roberto Centeno, gendre de Juan Roig, i Aritza Rodero, té negociacions avançades amb el València CF per a adquirir la parcel·la limítrofa al nou estadi que té una edificabilitat de 41.700 metres quadrats repartits en dues torres, en què la companyia alçarà un hotel i un edifici d’oficines amb galeria comercial, segons ha avançat El Confidencial i han confirmat a elDiario.es fonts de tota solvència.

L’operació, que podria reportar al club uns 35 milions d’euros, està condicionada al fet que el València CF signe amb l’Ajuntament el conveni que estableix les condicions que ha de complir el nou estadi i que aquest s’acabe, ja que serà en aquest moment, una vegada comence l’activitat en el recinte, que es podrà rendibilitzar la inversió.

Tal com estableixen les fitxes urbanístiques acordades i que han iniciat el tràmit d’avaluació ambiental, la venda d’aquesta parcel·la només es pot fer efectiva una vegada que el València CF haja ingressat en les arques municipals el cost total, IVA inclòs, del pavelló de Benicalap, el projecte del qual està valorat en 8,1 milions més IVA (9,8 milions). Serà en aquest moment que es podrà fer efectiva la transacció entre el club i Atitlán, que la companyia condiciona al fet que s’acaben les obres del nou estadi i es pose en funcionament.

La venda d’aquest actiu permetria al club finalitzar les obres del coliseu de l’avinguda de les Corts Valencianes, que el 25 de febrer passat van complir 14 anys paralitzades. Si fins i tot així no disposara de prou liquiditat, el València CF disposa en la parcel·la de Mestalla (avinguda d’Aragó) de 15.000 metres quadrats més de sòl terciari que passen d’estar en el subsol a estar en superfície i d’una altra parcel·la de 14.000 metres, també de terciari, a més dels 75.900 metres quadrats d’edificabilitat residencial, és a dir, per a construir-hi habitatges. En virtut de les fitxes urbanístiques esmentades, el club no podrà vendre aquests actius fins que les obres del nou estadi estiguen finalitzades, d’acord amb el conveni signat amb l’Ajuntament.

Situació del conveni

Els serveis municipals d’Urbanisme, que dirigeix la vicealcaldessa Sandra Gómez, i d’Espai Públic, que porta la regidora Lucía Beamud estan en fase de redacció de tots els detalls del nou conveni, la signatura del qual és imprescindible perquè es duga a terme l’operació amb Atitlán.

Una vegada acordades les fitxes urbanístiques, els tècnics se centren ara a concretar el detall de les característiques que haurà de complir el nou estadi, després de la proposta entregada divendres passat 27 de gener per la presidenta del València CF, Lay Hoon.

En la seua proposta, el club manté la idea d’inaugurar el nou estadi amb un aforament de 66.000 espectadors, ampliable a 70.000 per a determinats partits o esdeveniments. Quant a l’aparcament, no concreta xifres i a més imposa unes condicions sobre l’ús de l’estadi per part de l’Ajuntament per a grans esdeveniments que el consistori no està disposat a acceptar en els termes plantejats per Meriton. Entre les condicions que imposa, destaca la necessitat d’avisar amb dos anys d’antelació per a la celebració d’esdeveniments, que només podran ser competicions d’atletisme, a més de repercutir el cost de la pista i de la seua instal·lació a la corporació municipal.

Tots aquests aspectes, tant l’aforament, com el pàrquing i les condicions d’ús compartit són les que estan en fase de redacció i desenvolupament per part dels tècnics municipals. Les fonts consultades per aquest diari afirmen que el club tindrà la proposta de conveni aquest mateix mes de març o a començament d’abril a tot estirar.