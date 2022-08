Autoritzada l'obertura perimetral d'Alcublas i el retorn dels veïns de Torás, Viver i Bejís, on l'incendi està delimitat

Notícies positives dissabte al matí pel que fa als incendis de Begís i la Vall d’Ebo. El president del Govern valencià, Ximo Puig, ha comparegut dissabte després de la reunió del Centre de Coordinació Operativa Integrada (Cecopi) celebrada a les 10.00 i ha assegurat que l’evolució en tots dos casos durant la nit passada ha sigut molt bona.

En el cas de la Vall d’Ebo, Puig ha comentat que “no s’ha produït cap rebrot” i que “durant tot aquest dissabte els diferents equips continuaran treballant en la zona a manera de prevenció, però la situació està absolutament consolidada”.

Sobre l’incendi de Begís, el cap del Consell ha explicat que “en aquests moments tan sols queden dos punts calents amb una mica de flama, però controlada, en la zona d’Andilla i del Toro, però el perímetre de l’incendi està estabilitzat”.

Per aquest motiu, s’ha autoritzat els veïns evacuats de les localitats de Begís, Toràs i Viver, incloses les seues pedanies, el retorn als seus habitatges. En el cas de Viver es tracta dels desallotjats d’un càmping perquè puguen recollir les seues pertinences i dels residents d’un centre de persones amb diversitat funcional.

Segons ha explicat Puig, si tot evoluciona com fins ara i no es produeix cap rebrot, la idea és que al llarg del dia es permeta a la resta dels desallotjats de municipis com Sacanyet o Teresa tornar a casa. En total es van desallotjar més de 1.500 persones.

Amb tot, el president s’ha mostrat prudent en aquest sentit, ja que ha advertit que aquesta vesprada empitjoraran les condicions meteorològiques, amb vents fins a 40 quilòmetres per hora, temperatures superiors a 30 graus i humitat per davall del 30%: “A migdia s’analitzarà la situació i es determinarà si la resta dels desallotjats poden tornar a casa”.

L’incendi ha afectat una superfície de 20.000 hectàrees i un perímetre entre 138 i 140 quilòmetres. Al llarg d’aquest dissabte continuaran treballant en l’estabilització del perímetre 42 mitjans aeris.

La consellera de Justícia, Gabriela Bravo, ha anunciat poques hores després que de moment per precaució davant les condicions meteorològiques descrites anteriorment, tan sols s'autoritzarà l'alçament del tancament perimetral de l'Alcublas.