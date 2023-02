Una bala i un cotxe cremat: l'esquerra tira la tovallola a la localitat valenciana de Serra després de diverses amenaces

Serra és una localitat de 3.405 habitants als peus del parc natural de la Serra Calderona, molt prop de València. Des de 2017, governa a l'ajuntament la socialista Alicia Tusón, en el mandat actual amb el suport d'Unides per Serra, una formació que va sumar a militants d'Esquerra Unida i de Podem, a més d'independents, i que compta amb tres regidors.

No obstant això, Unides per Serra acaba d'anunciar que no es presenta a les pròximes eleccions municipals a causa de la tensió interna amb els socis del PSPV-PSOE en el consistori i a la “situació laboral i familiar” dels tres edils, segons un comunicat de la formació.

L'anunci que Unides per Serra no es presentarà a les pròximes eleccions també revela fets desconeguts fins ara.

El portaveu i primer tinent d'alcalde, Carlos Montalbán, ha patit un autèntic calvari que ha inclòs amenaces i l'incendi del seu vehicle i que va denunciar davant la Guàrdia Civil. Tot durante el mateix mes de juliol del 2020.

El 2 de juliol, el portaveu d'esquerres a Serra va deixar aparcat el seu vehicle al carrer del Serpis de València, prop del seu lloc de treball. El cotxe va cremar i van haver d'acudir els bombers i patrulles de la Policia Local. “No tinc proves i ningú no ha pogut dir si va ser intencionat”, aclareix en una conversa telefònica amb elDiario.es Carlos Montalbán, nebot de l'històric dirigent del sindicat Comissions Obreres Antonio Montalbán. “Vaig perdre el vehicle”, lamenta.

La mateixa setmana va rebre una trucada telefònica amenaçadora des d'un número que corresponia a un locutori de Madrid. “Em van telefonar, em van dir que deixara de fer pactes amb l'alcaldessa i van penjar als deu segons”, recorda Montalbán.

Per si no fos prou, el 17 de juliol va aparéixer una bala a la porta del seu domicili. “No pots acusar ningú però són coincidències molt rares”, afirma el portaveu d'Unides per Serra.

El calvari que va patir el portaveu i els problemes de compatibilitat familiar i laboral han espentat la formació a tirar la tovallola. Tots els problemes patits per la formació “van deixar molt tocat el grup [municipal] que amb tanta il·lusió” va iniciar el projecte en 2019. “Després de reunir-nos i parlar de la situació”, assenyala el comunicat, han pres la “difícil i trista decisió” de no presentar cap candidatura a les pròximes eleccions.

“Al final”, explica Carlos Montalbán, “no vivim de l'ajuntament, la gent que hi estem, entre treball i família, no arribàvem a poder atendre tot el que es necessitava i estar per estar no era l'objectiu”.

Montalbán, això sí, assegura que seguirà vinculat a una agrupació d'electors creada a la urbanització on resideix, encara que militant en Esquerra Unida.