Balanç del programa valencià de prevenció per a maltractadors: el 94% dels homes atesos no reincideixen

Al voltant del 94% dels homes que finalitzen l’atenció rebuda pel Programa Context d’intervenció per a maltractadors impulsat per la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives i la Universitat de València no reincideixen en el maltractament contra les dones, segons la memòria d’activitat d’aquest programa durant l’exercici 2021.

La vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Aitana Mas, ha assenyalat que, segons les dades recollides, “només un 5,7% dels homes participants en aquest programa de reeducació han tornat a cometre algun delicte de violència contra les dones un any després d’acabar el tractament, cosa que indica el benefici d’aquest projecte per a conscienciar els agressors que assumisquen la responsabilitat i canvien de conducta”.

En aquest sentit, ha afirmat que aquests resultats “confirmen la necessitat d’incloure el treball amb els agressors com un mecanisme important dins de les polítiques de prevenció de la violència de gènere”.

Així doncs, ha recordat que la intervenció amb homes maltractadors “és un dels compromisos adquirits pel Consell en la seua lluita contra la violència contra les dones, que es va plasmar en el Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista subscrit per institucions, partits polítics i societat civil en conjunt”.

En aquest sentit, ha destacat que entre les mesures recollides en el pacte està la importància de “treballar amb els agressors en la línia de construir noves masculinitats que permeten avançar en una societat igualitària, ja que la igualtat entre dones i homes és el camí en la lluita contra actituds de control i totalitàries, que deriven en el masclisme i el maltractament”.

Per això, el 2018 es va iniciar la col·laboració de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives amb l’equip del Programa Context de la Universitat de València, que va permetre impulsar aquesta iniciativa l’objectiu de la qual és previndre la reincidència i protegir les dones víctimes, els fills i filles d’aquestes, així com futures parelles d’aquests homes.

Cal destacar que el Programa Context va ser premiat el 2021 per la Fundació “la Caixa” als millors projectes d’Innovació Social, fet que, segons ha expressat Aitana Mas, “ens anima a continuar treballant en aquesta línia, renovant el compromís amb la lluita contra la violència de gènere a través d’alternatives de conducta positives dirigides a la protecció de la víctima, la prevenció de la violència i la construcció de relacions de parella saludables”.

Balanç del 2021

Durant l’exercici passat, un total de 257 homes van ser atesos per les professionals del Programa Context. D’ells, 164 són homes penats que van participar en les activitats d’intervenció grupal a través d’algun dels 14 grups de tractament.

A més d’aquests, 33 són participants voluntaris que també van assistir de manera grupal, individual o través del grup de suport, durant aquest mateix període, és a dir, que de les persones que estaven en intervenció un 16,75% van ser participants voluntaris.

D’altra banda, en fase de seguiment l’any 2021 hi havia 60 participants que havien acabat la intervenció durant anys anteriors, quasi el doble que l’any anterior. Es tracta dels homes que no assistien a sessions grupals de manera regular, perquè havien finalitzat el programa, però amb els quals les psicòlogues mantenien un contacte trimestral.

Respecte al perfil dels participants en aquest programa d’intervenció impulsat per la Conselleria d’Igualtat i la Universitat de València, la majoria són homes amb una mitjana entre 41 i 43 anys d’edat, dels quals la gran majoria (un 75,3%) són nascuts a Espanya. Així mateix, prop del 60% dels homes atesos tenien faena, mentre que el 40% estaven en situació de desocupació.

D’altra banda, la major part dels participants, el 53,8%, tenien estudis primaris o no tenien estudis, i el 72,3% no tenien parella en el moment d’iniciar la intervenció.

Programa d’intervenció

El programa d’intervenció i prevenció de la violència de gènere, del qual s’encarrega l’equip del programa Context del Departament de Psicologia Social de la Universitat de València, integrat principalment per dones professionals, que treballen amb els homes que hi acudeixen tant de manera voluntària com per una mesura judicial, i s’estructura en tres fases diferenciades.

En la primera fase d’avaluació i motivació es fan entrevistes individuals i grupals per conéixer en profunditat els agressors i verificar el compliment dels requisits per a accedir al programa i la seua motivació per a la participació en els grups d’intervenció.

En una segona fase, en la d’intervenció, el personal professional format expressament en violència de gènere treballa els factors de risc en els participants, així com els factors protectors. Aquests professionals són els encarregats dels informes de les altes i la finalització de la intervenció.

Finalment, en la fase de seguiment s’ofereix ajuda i consell addicional als participants que han acabat la fase d’intervenció, es fan avaluacions per a valorar l’efectivitat del programa, i es fa un seguiment voluntari de manera periòdica via telefònica i presencial.

La intervenció, que té una duració d’un any, compta també amb un pla motivacional individualitzat a desenvolupar amb cadascun dels participants, amb l’objectiu de generar més adherència a la intervenció i la motivació per al canvi. Cada grup d’intervenció estarà compost per 10-12 participants i tindrà una freqüència de 2 hores setmanals.

El conveni entre la Conselleria i la Universitat preveu també accions dirigides tant a la població general com als diferents professionals i agents socials, per a visibilitzar i conscienciar de la necessitat d’intervindre amb agressors amb una finalitat preventiva i reeducadora.

Entre aquestes, el 2021 destaquen les jornades “CONTEXT SUMA: 15 anys contra la violència de gènere” organitzades amb motiu del XV aniversari del Programa que van comptar amb més de 400 assistents i la participació de ponents i professionals expertes nacionals i internacionals.