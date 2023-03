Baldoví: “Amb un Compromís fort es podran continuar realitzant polítiques transformadores”

Compromís ha presentat aquest dissabte, en un acte al Parc Central de València al qual han assistit més d'un miler de persones, els seus candidats en els municipis i per a les Corts Valencianes en les eleccions del 28 de maig. El diputat en el Congrés i candidat a la presidència de la Generalitat Valenciana, Joan Baldoví, ha incidit en la seua intervenció en una doble idea.

D'una banda ha assegurat que sense la coalició valencianista “la vida de les persones no hauria millorat com ho ha fet els últim anys”. Sense Compromís, ha afirmat, els valencians estarien encara “amb els hospitals públics privatitzats seguint en mans de la sanitat privada, amb les ITV més cares de l'estat, sense la renda valenciana d'inclusió que va impulsar Mónica Oltra, amb xiquets i xiquetes assistint curs rere curs a un col·legi en barracons, amb els seus pares havent de pagar els llibres de text...”.

D'altra banda, tot enllaçant amb el lema triat per la coalició, que es presenta com “la força de la proximitat”, ha advertit: “En les pròximes setmanes vindran polítics que voldran fer creure que el que es vota el mes de maig és el que passa a 300 quilòmetres d'ací, però aquestes eleccions no van de Feijóo, Ayuso, Sánchez o Abascal, van de millorar la vida de les persones. Continuarem fent els quilòmetres que facen falta per a explicar-ho, per a continuar demostrant que estem al costat dels interessos valencians. Amb un Compromís fort es podran continuar realitzant polítiques transformadores als ajuntaments i la Generalitat que beneficien la gent. Treballem per a fer la vida de les persones més digna, més lliure, més feliç i per això en les pròximes eleccions eixim a guanyar”.

La vicepresidenta de la Generalitat, Aitana Mas, cap de llista per la circumscripció d'Alacant, ha afirmat: “La idea que és central per a Compromís i per a revalidar i impulsar un nou Botànic és posar les comarques d'Alacant en el centre de l'agenda valenciana, amb reconeixement, escolta i estima, però sobretot amb inversions, infraestructures i apostant per un canvi de model econòmic”.

D'altra banda, el cap de llista per Castelló, l'exconseller d'Educació i Cultura Vicent Marzà, ha desgranat diversos reptes: “Apostem per energies netes, per aconseguir un preu de la llum més barat, però no volem que es faça amb projectes que destrueixen el territori. L'altre repte és el de la sobirania industrial, al nord la indústria ceràmica genera un de cada tres llocs de treball, hem d'apostar per la sostenibilitat d'aquest sector. El tercer repte de sobirania té a veure amb l'habitatge. Els joves valencians destinen el 70% del seu sou a pagar un habitatge, això no pot continuar, hem de revertir aqueixa situació amb mesures com posar a la disposició de la ciutadania els habitatges de la Sareb, que són nostres, els hem pagat amb el rescat bancari”.

L'alcalde de València, Joan Ribó, que ha realitzat el parlament de benvinguda com a amfitrió de l'acte, ha incidit en què no fa tants anys València era la capital de la corrupció. “Hem passat d'aquella època en què el PP va arribar a votar a favor d'una reprovació a Rita Barberà pels seus casos de corrupció a la València d'avui, que és una ciutat reconeguda internacionalment per ser pionera a millorar la manera de viure dels seus ciutadans”.

Ribó ha apuntat també a resoldre el problema de l'habitatge com un dels objectius pendents per al pròxim mandat. “Cal resoldre els problemes reals de la gent, que els lloguers estiguen a preus assequibles, és la gran tasca per a la següent legislatura”, ha assenyalat.

En el míting també han intervingut Maria Josep Amigó, vicepresidenta de la Diputació de València, que va de número dos en la llista per la circumscripció de València, i la també candidata a les Corts Valencianes Paula Espinosa, que ha posat en valor el pes de l'ecologisme en les polítiques que impulsa Compromís.