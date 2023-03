Baldoví planteja un ‘pla Edificant’ per a potenciar la construcció d’habitatge públic des de la Generalitat

El candidat de Compromís a la presidència de la Generalitat Valenciana, Joan Baldoví, planteja adaptar el model d’infraestructures educatives, el pla Edificant, a l’àmbit de l’habitatge per accelerar la construcció del parc públic. El dirigent, que va desgranant dilluns a dilluns algunes mesures de la coalició, conformant setmanalment el seu programa electoral per a la Comunitat Valenciana, promet una inversió de 500 milions d’euros per a adquirir més de 5.000 habitatges públics en col·laboració entre la Generalitat i els ajuntaments.

“Si volem que els joves tinguen projectes de vida independent, si volem que hi haja valencianets i valencianetes en el segle XXI, hem de donar-los les eines perquè tinguen família, perquè tinguen una vida digna, i això passa per començar ja [a construir habitatge públic]”, ha indicat el candidat, que reclama a l’Estat la cessió de les competències perquè les comunitats autònomes regulen el preu del lloguer. Baldoví ha criticat la “parsimònia legislativa” del Govern central per a aprovar la Llei d’habitatge “per culpa dels interessos dels especuladors”, i ha instat “que deixen fer-ho a les autonomies”, que són les que “coneixen millor on pot estar l’arrel del problema”.

El candidat de Compromís aprofita una de les mesures estrela del seu partit en la Generalitat com a proposta per a accelerar la construcció d’habitatge públic, una de les tasques pendents de les administracions autonòmiques i municipals. La Conselleria d’Educació va posar en marxa la legislatura passada una pla per a finançar als ajuntaments la construcció i la rehabilitació de centres educatius. Des del 2018 ha suposat més de 670 actuacions –entre obra nova, reforma i adequació– i es va ampliar el 2022 per sumar-ne 264 més, a través del finançament als municipis per a fer les obres. En total, el pressupost ha sigut de 1.700 milions d’euros per a esborrar els barracons del mapa escolar.

La xifra proposada per Baldoví implica incrementar notablement el pressupost destinat fins al moment en habitatge per la Generalitat Valenciana, que en l’últim exercici ja va sumar una xifra rècord. En els comptes per al 2023, aprovats el desembre del 2022, la Conselleria d’Habitatge, dirigida per Héctor Illueca (Unides Podem), es dota de 400 milions d’euros per a actuacions que se centren majoritàriament en la resposta a l’emergència residencial, amb més de 200 milions d’euros dividits, entre altres qüestions, entre 38,72 milions per a adquisició d’habitatge, 31 per a promoció d’habitatge públic o 50 per a construcció per la via publicoprivada.

Una altra de les mesures anunciades pel dirigent valencianista fa referència als abusos immobiliaris, un àmbit que els socis de Compromís en el Consell han posat en la seua agenda a través d’un decret llei. Baldoví planteja la creació d’una oficina contra l’assetjament immobiliari, un espai en què ajudar els inquilins a detectar i defensar-se de les clàusules abusives i rebre assessorament per a elaborar un contracte d’arrendament.