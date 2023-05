Baldoví es presenta com l'únic capaç de reivindicar el finançament: “Ni Puig ni Mazón ho diran als seus caps!”

Unes 2.000 persones s'han acostat aquest diumenge al míting central de Compromís que s'ha celebrat al Parc Central de València en el qual han participat el candidat a la presidència de la Generalitat Valenciana, Joan Baldoví, el candidat a revalidar l'alcaldia, Joan Ribó, a més dels candidats i candidates a les Corts Paula Espinosa, Vicent Marzà i María Josep Amigó.

Amb el lema de campanya 'Per tot el que importa' en una enorme lona que feia de fons de l'escenari, flanquejada per dues pantalles gegants, han anat prenent la paraula els esmentats protagonistes en un acte amenitzat i conduït per la humorista Maria Juan.

En l'inici de la seua intervenció i en un missatge carregat de sarcasme, Baldoví ha volgut donar la benvinguda tant a Pedro Sánchez, que va participar aquest dissabte en el míting dels socialistes valencians, com al líder del PP Alberto Núñez Feijóo, qui ha assistit també aquest diumenge al míting del PP de la Comunitat Valenciana celebrat a la mateixa hora en la Plaça de Bous de València: “Benvinguts, però aquestes no són les vostres eleccions, són les de Mireia, Aitana, Jordi, les dels pobles i ciutats valencianes, les de cinc milions de valencians, no són les vostres eleccions, són les nostres”.

El candidat de la coalició a presidir el Govern valencià ha agraït a Sánchez la injecció de 580 milions anunciada per a l'atenció primària de tota Espanya, però li ha recordat que “l'anunci que ha de fer és que pagarà a la Generalitat els 800 milions que deu per l'atenció sanitària dels desplaçats, aqueix és l'anunci que ha de fer perquè així es podrà millorar de veritat l'atenció primària. Per això, paga els 800 milions Sánchez”.

A continuació, ha tingut paraules també per al PP al qual ha recordat els diferents casos de corrupció i com van abandonar a l'exalcaldesa morta Rita Barberá quan es va veure embolicada en el cas Taula, inclosa la candidata a l'alcaldia de València, María José Catalá, que ara reivindica el seu llegat: “Han tornat al lloc del crim, la Plaça de Bous, l'epicentre de la corrupció i de mítings pagats amb la caixa B. I l'ara candidata a l'alcaldia, aqueixa consellera que va vendre una universitat pública a preu de saldo (en al·lusió a la VIU), reivindicarà la figura de Rita Barberá a la qual van deixar tirada en el Congrés i el Senat, jo en vaig ser testimoni. El seu llegat són els sis milions d'euros que va deixar amagats en pisos per als seus familiars, Gürtel, Blasco Zaplana, Camps i el 'Bigotes', aquest és el llegat del PP”.

Després de recordar referents de coalició com Mónica Oltra o Mireia Mollà, Baldoví ha reivindicat la reforma del finançament que no han executat ni el PP, amb majories absolutes, ni el PSOE, i s'ha presentat com l'únic candidat capaç de plantar-se davant Madrid ja que “ni Ximo Puig ni Carlos Mazón ho diran als seus caps, necessitem un finançament just i no pararem fins a aconseguir-lo, per això vull ser president, perquè ja ho he demostrat, a mi no em callarà ningú”.

L'exdiputat del Congrés ha posat en valor les polítiques impulsades per Compromís en el Govern del Botànic i ha assegurat que “sense Compromís no s'haurien revertit els departaments de salut privatitzats pel PP, ni la ITV, ni s'haurien contractat 15.000 professors ni hi hauria 140.000 persones cobrant la dependència, 100.000 més que en 2015”,

Baldoví ha finalitzat recordant les propostes electorals que ha anat llançant al llarg de la campanya, com ara “el menjador escolar gratis universal, ulleres i dentista gratis per als escolars, un psicòleg en cada centre de salut, donar veu a ajuntaments i a ciutadans en la instal·lació de plantes solars i més habitatge públic perquè els joves puguen independitzar-se”.

Ribó es compromet a limitar els lloguers

El candidat a la reelecció com a alcalde de València, Joan Ribó, també ha tingut paraules per al PP: “L'última vegada que el PP va vindre a la plaça de bous va ser amb aquest xic… com li deien… ah si! Pablo Casado, que va voler tirar de la manta i se'l van carregar, us recordeu? pobret. Des de Compromís els vam donar la benvinguda en aquella ocasió i vampirice col·locar un missatge en unes pantalles davant de la plaça de bous que deia que a València ja no es roba. I jo avui vull traslladar-li a Feijóo la mateixa benvinguda també, clar que sí”.

Ribó ha censurat que tracten de veure's aquestes eleccions municipals i autonòmiques com a avantsala de les generals i ha expressat que “aquestes eleccions van de si en 2024 València serà Capital Verda Europea o si tornarem a ser capital de la corrupció; de si tenim l'Albufera més neta dels últims 40 anys o de si acabarà com Doñana o el Mar Menor; de si continuarem sent l'Ajuntament més sanejat d'Espanya o si tornarem a endeutar-nos fins a les celles per a portar Cristina Onasis a muntar a cavall” i ha afegit que també van “de si María podrà continuar anant a treballar amb bicicleta de manera segura i neta o haurà de tornar a agafar el cotxe; de si a Gonzalo el tornen a agredir al crit de marieta; de si tindrà una oficina contra els delictes d'odi a la qual acudir; de si Mari Carme, que no pot pagar la factura de la llum, tindrà un Ajuntament al seu costat o si Iberdrola la deixarà a les fosques; de si els turistes contribuiran amb una taxa o no; o de si es limtaran els preus dels lloguers o no; i jo a tot dic sí, sí i sí”.

L'alcalde de València ha adquirit diversos compromisos si resulta elegit per tercera vegada: “La meua primera mesura com a alcalde en aquest nou període serà limitar els preus del lloguer declarant tota la ciutat de València com a zona tensionada. I no sols això sinó que també impulsarem una moratòria als apartaments turístics i a partir de l'1 de gener del 2024 posarem en marxa la taxa turística a la ciutat de València”.