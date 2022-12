El banc públic valencià, com a resposta a la crisi: 1.100 operacions de finançament per 325 milions d’euros rebudes en l’últim trimestre del 2022

El conseller d’Hisenda i Model Econòmic, Arcadi España, ha manifestat dimecres que “per primera vegada en la història, l’IVF ha aconseguit tindre presència de llarg a llarg de tot el territori de la Comunitat Valenciana” després de confirmar-se que en el quart trimestre del 2022 ja s’han registrat operacions de finançament procedents de 31 de les 34 comarques.

“Les dades revelen el paper clau que ara té el banc públic de la Generalitat Valenciana com a instrument de finançament al servei del teixit empresarial valencià”, ha apuntat el responsable d’Hisenda després d’una trobada mantinguda amb el director de l’IVF, Manuel Illueca, en què ha confirmat que, des de l’1 d’octubre i a falta del tancament definitiu el 31 de desembre, s’han rebut prop de 1.110 operacions de finançament per import total de 325 milions d’euros.

Arcadi España ha valorat l’evolució i l’increment exponencial de l’activitat de l’IVF “no sols per l’alt volum d’operacions, sinó especialment perquè la distribució geogràfica d’aquestes sol·licituds reflecteix el compromís decidit d’aquest Consell d’acostar les ajudes i el finançament a totes les empreses de la Comunitat Valenciana, amb independència de la seua grandària, dels seus recursos, de la seua localització o de les seues necessitats”, ha incidit el conseller.

De fet, el responsable d’Hisenda ha insistit que, “malgrat les dades i el creixement exponencial de l’IVF, continuarem treballant perquè també totes les persones autònomes i empreses de les comarques de l’Alt Millars, el Racó d’Ademús i la Canal de Navarrés sàpien que des de la Generalitat els brindem l’oportunitat d’ajudar-los a garantir la seua liquiditat i a donar-los suport en totes les inversions vulguen escometre, especialment en un moment com l’actual en què la situació econòmica està tensant els comptes de moltes petites empreses”.

“El nostre objectiu principal quan vam arribar a la Generalitat va ser convertir l’IVF en un vertader instrument financer que complementara l’activitat de la banca privada i garantira a totes les persones autònomes i les empreses valencianes recursos financers quan més ho necessitaven, perquè consideràvem que la seua activitat podia tindre molt més abast. Es podia fer molt més i es podia fer millor”, ha destacat Arcadi España, que per això ha agraït al personal de l’IVF “la faena feta per a ser hui dia un potent instrument canalitzador de recursos públics per a fer-los arribar a tots els racons de la Comunitat Valenciana”.

Alacant té operacions en totes les seues comarques

Així doncs, Manuel Illueca ha incidit especialment en l’acolliment que les últimes línies han tingut a la comarca de l’Alacantí, amb 68 operacions registrades en els últims tres mesos per import d’11,6 milions d’euros, del Baix Vinalopó, amb 35 operacions per import de 21,08 milions d’euros, així com a la Marina Baixa, que malgrat registrar únicament 17 operacions, compten amb un import d’11,8 milions d’euros.

No obstant això i amb l’objectiu d’augmentar la presència a la província, la Generalitat obrirà en les pròximes setmanes una oficina permanent de l’IVF en Districte Digital “que permetrà que s’impulse la digitalització, la innovació i l’emprenedoria en aquesta província, que té un alt potencial industrial i empresarial”.

A les comarques de Castelló, on s’han registrat un total de 241 operacions de finançament per import total de 101,45 milions d’euros, destaca especialment la Plana Alta, on la situació del sector ceràmic i el seu alt índex industrial han elevat les sol·licituds de finançament a l’IVF per a circulant i inversió fins a 37 milions d’euros, amb 126 peticions. No obstant això, per import sol·licitat destaquen també les sol·licituds de la Plana Baixa, amb 45,4 milions d’euros.

La província de València és, tanmateix, la que continua concentrant més activitat amb un total de 156,8 milions d’euros en import sol·licitat, en què destaquen les empreses de la ciutat de València, amb 222 sol·licituds per import de 38,6 milions d’euros, així com les de la seua àrea metropolitana, en registrar-se tant a l’Horta Sud com Nord 175 sol·licituds per valor de més de 43 milions d’euros.

“Hem de continuar treballant en col·laboració amb els agents de Desenvolupament Local de tots els ajuntaments de la Comunitat Valenciana per garantir que totes les empreses que necessiten l’ajuda i la col·laboració de l’Administració sàpien que compten amb el nostre suport”, ha incidit el director de l’IVF després d’avançar que “des de l’Institut Valencià de Finances durem a terme una anàlisi que ens permeta determinar en quines zones necessitem augmentar la nostra presència i quines són les necessitats específiques de cada territori per adaptar les nostres línies i vies de finançament”.

L’objectiu –ha apuntat– “és que en els pròxims anys totes les empreses i les persones treballadores autònomes sàpien que, a més de recórrer a entitats financeres, la Generalitat compta també amb vies de finançament al seu abast per ajudar-los a garantir la vida del seu negoci, a créixer i a impulsar inversions que milloren la seua rendibilitat”.