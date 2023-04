Benimaclet debat la seua connexió amb l’horta amb polèmica: la proposta municipal descarta soterrar la ronda i reduir habitatges

La manera com ha de desenvolupar-se el barri de Benimaclet, a València, fins a la ronda Nord i la seua connexió amb l’horta torna a obrir una bretxa entre la Regidoria d’Urbanisme que dirigeix la vicealcaldessa socialista, Sandra Gómez, i els col·lectius veïnals del barri, principalment l’associació de veïns i Cuidem Benimaclet. També amb els socis de Compromís en el Govern municipal.

La delegació de Desenvolupament Urbà va celebrar el 19 d’abril passat un taller en un local de Benimaclet perquè els veïns i veïnes del barri pogueren conéixer de primera mà el nou pla especial, així com participar en alguns aspectes del document urbanístic que, segons fonts d’Urbanisme, té com a objectiu convertir aquest espai en un barri de 15 minuts on la ciutadania dispose de tots els serveis de proximitat a una distància màxima de 15 minuts a peu o amb bicicleta: “El pla especial contribuirà a reequipar el barri amb noves dotacions, crear oportunitats laborals prop dels residents i millorar la qualitat de l’espai públic”, van dir les mateixes fonts. Com a novetat, inclou dues passarel·les sobre la V-21 per connectar la zona de l’Alqueria de Serra amb la zona de la Politècnica.

L’acte, en què van intervindre membres de l’equip redactor que lidera l’arquitecte José María Ezquiaga, es va celebrar a la Biblioteca Municipal Carola Reig Salvà, situada al carrer de Francesc Martínez, 32, cosa que ja per si mateixa va desfermar les primeres queixes, perquè el local es va quedar menut i molts dels assistents no van poder accedir-hi.

Després del taller esmentat es va obrir la consulta ciutadana perquè la ciutadania puga votar per la solució que es crega més convenient a cadascun dels temes proposats. La votació es pot dur a terme a través de la pàgina web plaespecialbenimaclet.es, on està a l’abast de totes les veïnes i veïns tota la informació durant 15 dies.

En concret, es tracta de definir l’àmbit de l’Àrea Funcional que està delimitat per l’avinguda d’Alfauir, la ronda Nord, l’avinguda de Catalunya i l’avinguda del Primat Reig. Integra fonamentalment el barri de Benimaclet i, parcialment, els barris del Camí de Vera i Sant Llorenç, així com el sector de sòl urbanitzable SUP T-4 Benimaclet. “Aquest àmbit té en l’actualitat una població de 32.962 habitants i un parc residencial de 17.000 habitatges”, va detallar la vicealcaldessa.

Gómez va recordar que aquest taller de participació es produeix després de la consulta pública sobre el pla especial de Benimaclet que es va fer el mes de juny passat i que va servir de base a l’equip redactor liderat per l’arquitecte José María Ezquiaga, Premi Nacional i Europeu d’Urbanisme, per a traçar la primera versió de la intervenció urbanística.

Crítiques veïnals

Una vegada desenvolupat aquest taller, l’Associació Veïnal de Benimaclet va concloure que no s’havia plantejat un vertader procés participatiu: “Entre altres raons, perquè no s’ha permés l’accés a tots els veïns i veïnes que hi han acudit, per no haver buscat l’Ajuntament un lloc adequat. Però també perquè no s’ha admés debatre des de la Regidoria cap proposta plantejada, com per exemple la qüestió de la reducció d’edificabilitat que tant preocupa els veïns i veïnes o el soterrament d’un tram de la ronda Nord per a connectar el barri amb l’horta. Des de l’associació ja s’anticipava que, lamentablement, era previsible que aquest taller, organitzat d’aquesta manera, s’allunyara molt de la reflexió sobre les qüestions de fons. És a dir, què es vol fer en els terrenys del PAI”.

Malgrat tot, l’entitat veïnal continua disposada a debatre amb la regidora d’Urbanisme, “encara que durant tota la legislatura la mateixa Sandra Gómez no haja accedit a fer-ho”.

L’Associació Veïnal de Benimaclet va acudir al taller “amb els deures fets” després de la seua contribució en el desenvolupament de tres projectes alternatius, que van comptar amb una àmplia participació veïnal i d’entitats: “Concurs d’Idees al PAI” (2015), “Benimaclet és Futur” (2017), i “*Benimaclet, porta a l’Horta” (2020).

Des de Cuidem Benimaclet van exigir a l’Ajuntament que paralitze la redacció del pla fins a arribar a un acord amb els col·lectius del barri sobre les qüestions urbanístiques estructurals que l’instrument del pla especial permet modificar

Sobre aquest tema, van lamentar que la proposta municipal “no planteja en cap moment el debat de desclassificar els terrenys i fer-los no urbanitzables; tampoc s’ha parlat de reduir l’edificabilitat marcada inicialment pel pla general i que és la que exigeix Metrovacesa, en contra del que reivindica des de fa anys el veïnat”.

A més, van criticar que tan sols els van presentar una enquesta “on només podem contestar huit preguntes anecdòtiques triant entre opcions tancades, sense deixar-nos donar la nostra opinió”. Per tot això, van reclamar “l’aplicació vinculant de les demandes veïnals estructurals: desclassificació del sòl, disminució del nombre d’habitatges, disminució de les altures i disminució de l’efecte barrera de la ronda Nord”.

Xoc entre Gómez i Robles

La vicealcaldessa i candidata socialista a l’Alcaldia de València, Sandra Gómez, ha assegurat que, si és elegida alcaldessa, garantirà que “totes les veus de Benimaclet compten i siguen escoltades. Tothom ha de tindre clar que la seua opinió no val més que una altra i, per tant, la primera cosa és que en qualsevol procés de participació ha d’imperar el respecte, perquè la ciutat és diversa i cadascú vol en el seu barri una cosa”.

Gómez ha subratllat que en el futur disseny “poden cabre tots els usos, però el que no pot haver-hi és que hi haja veus que es vulguen imposar a unes altres. En aquest sentit, sí que vull garantir a tots els veïns i veïnes de Benimaclet que tindran una alcaldessa amb qui podran estar tranquils, perquè garantirà que totes les veus i totes les postures de Benimaclet siguen escoltades”, ha indicat.

Per part seua, la síndica de Compromís en les Corts, Papi Robles, va criticar que “hi ha qui pensa que un procés participatiu és anar a dir a la gent què vols fer” i va afegir: “En els tres que s’han fet de veritat a Benimaclet ha quedat clar que volem ser un barri d’horta, no al costat de l’horta, i ser pioners de l’ús d’espais comunitaris i que les promotores no especulen”.

Per aquest motiu, va assegurar que des de Compromís es comprometen a “reduir l’edificabilitat, aconseguir dotacions i augmentar zones verdes”.