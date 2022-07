Beques, ajudes i baixada de taxes: Puig destaca l’agenda social per a fer front a la crisi econòmica

En totes les crisis econòmiques es repeteix la vella dicotomia de pujar o baixar impostos, una disjuntiva, que, en realitat, amaga una altra pregunta: Qui ha de fer l’esforç perquè el sistema aguante? Amb la crisi derivada de la guerra d’Ucraïna la qüestió econòmica torna a centrar un debat en les Corts Valencianes en l’última sessió de control al Consell abans de l’aturada estival.

Com va passar amb les derivades de l’emergència sanitària, la recepta per a fer front a la segona gran crisi d’aquesta legislatura genera divisió, les mesures sovint sonen contradictòries, i de nou, les dades són susceptibles de ser tergiversades. L’executiu autonòmic ha centrat la seua última sessió de control a defensar l’escut social i les mesures expansives, el reforç de l’anomenat estat del benestar, davant del panorama apocalíptic que vaticina l’oposició.

La dreta exigeix una baixada d’impostos i un augment de la protecció social, un discurs que contradiu les polítiques que va posar en marxa el Govern del PP en la crisi del 2008, amb una pujada de l’IVA o el copagament farmacèutic. L’esquerra, per contra, ve advocant per una reducció selectiva de les taxes, com el cànon de sanejament d’aigües i els preus del transport públic.

Els populars asseguren que la Comunitat Valenciana viu un infern fiscal i que els indicadors econòmics i socials han empitjorat des de l’arribada del Govern del Pacte del Botànic, que “els valencians tenen por de caure malalts”, perquè no hi ha metges, o que el nombre d’alumnes en barracons ha augmentat dràsticament. La qüestió és que la denúncia arriba una setmana després que s’anuncie el pla de vacances de Sanitat, els incentius per als llocs de cobertura difícil i l’ampliació de la construcció de centres escolars en 700 milions d’euros, qüestions que l’executiu aprofita per a traure pit de les seues polítiques.

No obstant això, les xifres econòmiques dibuixen un panorama diferent del que dibuixa el PP. El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, defensava en el ple una dotzena d’indicadors que han millorat des del 2015. En dues legislatures hi ha prop de 600.000 afiliats més a la Seguretat Social, l’atur ha baixat quasi un 10,2%, han crescut les exportacions i les beques educatives i universitàries, s’han triplicat els beneficiaris de la renda valenciana d’inclusió i de les ajudes a dependència i s’han posat en marxa ajudes i préstecs públics. “Tot és millorable”, apuntava el president, que es mostrava orgullós de la seua faena.

En l’altra resposta, el dirigent autonòmic tornava servir-se de xifres. Aquesta vegada, sobre les ajudes a empreses i autònoms. El ple del Consell aprovarà divendres una ajuda extraordinària de 300 euros per a empleats per compte propi per a unes 150.000 persones, que se suma a les ajudes del Pla Resistir, paral·lel a les ajudes dels ERTO. D’aquest pla, apuntava Puig, s’han beneficiat 43.000 autònoms i 23.000 empreses, a més de sectors concrets com el del taxi i l’oci nocturn. “Poden gastar-se tots els diners que vulguen en propaganda, que la realitat no canviarà”, criticava el president a la portaveu del PP, María José Català.

La portaveu de Compromís, Papi Robles, tirava un cable al president en la seua intervenció, apuntant altres mesures que han posat en marxa els departaments que dirigeix la seua formació. “Em pregunte si no és baixar impostos o ajudar les famílies” la gratuïtat de les escoles infantils, dels llibres de text o del menjador escolar, plantejava la diputada valencianista.

Amb tot, els socis de Puig en el Consell l’instaven a accelerar les mesures i a executar els compromisos pendents, “per responsabilitat”. Abans de l’aturada estival, que precedirà el seminari en què les tres formacions determinaran les seues prioritats, Compromís i Unides Podem han deixat una llista d’encàrrecs: assumir les competències en Rodalia, l’agència valenciana d’energia, i, en al·lusions, la taxa turística.