Bétera deixa en l’aire el seu contracte més gran: 22,5 milions, informes enfrontats i un enginyer condemnat en el cas Blasco

El ‘supercontracte’ de 22,5 milions per a la contractació del servei de la gestió de residus i neteja del municipi de Bétera està en l’aire, després que elDiario.es revelara que el consistori governat per la popular Elia Verdevío va encarregar els plecs a un enginyer condemnat en el marc del cas Blasco. La corporació municipal, en un ple en sessió extraordinària celebrat el 25 de maig passat, va aprovar el desistiment del procediment de contractació. Com a rerefons de la insòlita decisió, els informes enfrontats entre l’interventor, Enrique Salvador Company, i el secretari municipal, Juan Ignacio Moreno García.

La discrepància sorgeix arran que l’interventor dubtara sobre els plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques encarregats a l’enginyer industrial Jesús Urquiza Delgado, antic tècnic de la consultora Caaz-Expande, que va arribar a un pacte de conformitat amb la Fiscalia Anticorrupció en el judici pel frau de les ONG. Urquiza va ser condemnat pels delictes de malversació, prevaricació i falsedat documental a un any i sis mesos de presó i a tornar 35.000 euros en concepte de responsabilitat civil en el marc del cas Blasco.

“Resulta acreditada la no adequació de les característiques fixades en la documentació administrativa i tècnica d’aquest expedient de contractació que respecte els principis de transparència, proporcionalitat, igualtat de tracte i defensa de la competència, que regeixen la legislació contractual espanyola i europea”, assenyala l’interventor. El funcionari també recordava que “cal que els criteris d’adjudicació es definisquen de manera objectiva i amb un grau de concreció suficient per a poder afirmar que no confereixen a l’òrgan de contractació (...) una llibertat de decisió il·limitada”. L’informe proposava a la mesa de contractació que no seguira amb el procediment i que desistira en l’adjudicació, la més transcendental de l’Ajuntament de Bétera, tenint en compte l’import milionari.

No obstant això, la postura del secretari municipal, Juan Ignacio Moreno García, és diametralment oposada. En un informe sol·licitat per l’alcaldessa mostrava el seu “desacord total” amb la postura de l’interventor i defensava que “no s’ha produït cap infracció de normes de preparació del contracte, ni de les reguladores del procediment”. El secretari retrau a l’interventor la contundència del seu argumentari: “Al meu parer és molt desmesurat i sense justificació o fonamentació per a arribar a aquestes conclusions tan greus”. “No s’ha acreditat de cap manera en l’informe de l’interventor”, lamentava el secretari, “cap acord o pràctica concertada la finalitat de la qual haja sigut o siga impedir, restringir o falsejar la competència”.

La mesa de contractació, amb el vot de qualitat de la seua presidenta, l’alcaldessa popular Elia Verdevío, va acordar proposar el desistiment del procediment d’adjudicació del contracte, a la vista de les “propostes discrepants” i “sense perjudici d’iniciar una nova licitació”.

Per complicar més encara el panorama, el 18 de maig passat la mercantil TETMA, guanyadora del concurs amb 48 punts (per davant de Sociedad Agricultores de la Vega, amb 33,6 punts o d’FCC, amb 32,4 punts) va presentar al·legacions a la decisió de la mesa de contractació. Així doncs, la secció segona del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals (TACRC), en una resolució del 7 de juliol passat, va estimar parcialment el recurs de la firma contra la decisió de la mesa de contractació.