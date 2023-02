'El Bigotes' en el judici de 'Gürtel' en l'Audiència Nacional: “Jo li demanava a Paco Camps que m'ajudara i ell m'ajudava”

El delegat de la trama Gürtel a València, Álvaro Pérez 'El Bigotes', ha declarat en el judici per la peça separada 5 en l'Audiència Nacional que va aterrar en la capital del Túria en 2004 gràcies a la seua relació d'amistat amb el llavors president Francisco Camps. El Bigotes ha resumit la seua vinculació amb l'expresident valencià: “Jo li demanava a Paco Camps que m'ajudara i ell m'ajudava”, ha declarat.

El mateix Camps va proposar al periodista Ignacio Blanch per a l'oficina inicial de la trama a València, en l'empresa Orange Market, segons l'acusat. “Em vaig començar a encarregar de tots els actes del partit a la Comunitat Valenciana”, ha relatat Pérez, qui ha aconseguit un pacte de conformitat amb la Fiscalia Anticorrupció.

El Bigotes ha contat que l'objectiu de la xarxa corrupta era, en paral·lel dels actes del PP valencià, aconseguir adjudicacions públiques de l'administració autonòmica. “Féiem sol actes del PP i vaig començar a preguntar i a demanar, només ténia una persona de referència perquè m'ajudara: la mateixa persona que em va dir que anara a València”, ha dit en referència a Francisco Camps, per a qui el Ministeri Públic sol·licita dos anys i sis mesos de presó, a més d'inhabilitació per a càrrec públic durant una dècada, pels presumptes delictes de prevaricació i frau a l'administració pública.

L'última peça del 'cas Gürtel' jutja les adjudicacions, per 1,8 milions d'euros, de l'estand de la fira Fitur i de contractes menors a la trama per part de l'Executiu valencià que presidia Camps.

Encara que Álvaro Pérez ha lamentat que altres empreses de comunicació a València obtenien el gruix de les adjudicacions públiques, també ha indicat: “Jo ho demanava i m'ho donaven”, en referència a alguns contractes com l'estand de Fitur, entre altres. “Alguns alts funcionaris em coneixien perfectament”, ha abundat.

En el judici també s'ha reproduït l'emotiu discurs d'Álvaro Pérez en les seues noces, a la qual van assistir Camps i la seua esposa, Isabel Bas. “Sempre m'ha donat coses bones, sempre es preocupa de mi, és collonut com a persona i com a amic, no falla mai i això és l'hòstia”, deia davant els convidats. L'acusat ha reconegut en el judici que “parlava amb el cor”.

La fiscal anticorrupció també ha aprofundit en la relació personal, fins i tot familiar, entre Pérez i Camps. El Bigotes ha explicat que, de vegades, feia arribar missatges a l'expresident valencià a través de la seua esposa, amb la qual també tenia una magnífica relació i a la qual visitava en la seua farmàcia, situada en la cèntrica plaça de l'Ajuntament. “Hi havia molta gent a València que sabia quina era la meua relació amb Camps”, ha reblat El Bigotes.