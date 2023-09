El bipartit valencià de PP i Vox encara el “pitjor inici de curs escolar de la història” sense les plantilles completes

Plantilles incompletes i més d’un miler d’alumnes sense transport escolar. L’inici del curs escolar per a més de 800.000 alumnes valencians ha seguit el rastre d’incidències que la Conselleria d’Educació de l’Executiu valencià, format pel PP i Vox, ha protagonitzat des de la caòtica adjudicació de places docents. Es tracta, segons el portaveu d’Educació del PSPV-PSOE en les Corts Valencianes, José Luis Lorenz, del “pitjor inici de curs de la història per la nefasta gestió del Govern de Carlos Mazón”.

El Sindicat de Treballadors de l’Ensenyament del País Valencià (STEPV) també ha denunciat que molts centres educatius no tenen la plantilla completa. L’adjudicació de vacants i substitucions, publicada el 7 de setembre passat per part de la Conselleria d’Educació, s’ha quedat molt curta, segons explica a elDiario.es Marc Candela, portaveu de l’STEPV. Així doncs, de les 1.891 places oferides, només 205 eren per substitucions (a causa de baixes o jubilacions).

La falta d’aquestes places ha afectat especialment centres de Primària, en què resulta més difícil improvisar una substitució a diferència dels de Secundària, que tenen professorat de guàrdia. “Igualment, no és la manera de començar el curs”, critica el sindicat.

Noel Manzanares, presidenta de l’Associació de Directors i Directores d’Educació Infantil i Primària del País Valencià, ha detectat centres en què falten fins a quatre docents. “Quan te’n falta un, t’apanyes, amb quatre, és molt complicat”, afirma Manzanares, que recorda que no s’han adjudicat les places d’Educació Especial i Primària aprovades el juny passat. A més, també lamenta que les adjudicacions per baixes o jubilacions se solien publicar al començament de mes i “enguany han caigut el 7 de setembre”.

Els desoris del nou bipartit del PP i Vox no sols afecten el professorat i mantenen en suspens el conjunt de la comunitat educativa. El president de la confederació d’associacions de mares i pares d’alumnes Gonzalo Anaya’, Rubén Pacheco, manté l’“alerta” arran de les “incidències i les complicacions” amb l’adjudicació de places docents que han suposat que en l’arrancada del curs “encara hi haja aules que no tenen tutor assignat”.

“En un dia tan important com hui amb l’inici de les classes, continua el caos amb l’adjudicació de les places dels professors”, ha denunciat el parlamentari socialista José Luis Lorenz. Un diagnòstic en què coincideix Compromís. El portaveu d’Educació de la coalició, Gerard Fullana, ha titlat l’inici de curs com un dels “més caòtics que es recorden”, amb incidències com un retard “bastant generalitzat” en el transport escolar, la “nul·la aplicació” del programa Xarxa Llibres en Batxillerat o l’extrema dificultat de “la major part dels centres” per a aplicar la modificació d’horaris en l’ESO imposada per la Conselleria d’Educació pocs dies abans de l’inici del curs.

Fonts d’UGT també coincideixen a titlar l’inici del curs de “desastrós” i recorden que la modificació dels horaris en “la major part” dels centres de Secundària no s’ha aplicat a l’espera que el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) resolga les mesures cautelaríssimes sol·licitades pel sindicat.

A més, un miler d’alumnes de cinc centres d’Educació Especial, tres instituts de Secundària i dos col·legis d’Infantil i Primària de la província de València s’han quedat sense autobús per no haver-se presentat 14 conductors de l’empresa adjudicatària per problemes amb la subrogació del personal.

“Nombrosos errors” en les vacants i les baixes

El conseller d’Educació, el popular José Antonio Rovira, ha rebaixat a “incidències mínimes” per baixes d’última hora els problemes de l’inici del curs escolar, durant una visita a primera hora del matí al col·legi Constitució de Quart de Poblet (l’Horta Sud). Rovira ha destacat la “gran faena” del departament autonòmic d’Educació, “per part no sols de l’equip directiu de la conselleria, sinó també de molts funcionaris”, obviant així l’inèdit caos en l’adjudicació de places docents que s’ha prolongat durant tot el mes d’agost.

L’STEPV ha demanat al titular d’Educació que s’esmenen les incidències encara no resoltes de les adjudicacions d’agost i també les del 7 de setembre passat relatives a vacants i substitucions, “en què també s’han detectat nombrosos errors”. El sindicat lamenta que, malgrat la teoria del conseller segons la qual sobren professors, “ha sigut incapaç de garantir el començament del curs amb la plantilla completa en cada centre educatiu”. El secretari d’Educació Pública del sindicat CCOO-PV, Rafa Martínez, ha demanat a Rovira “negociació, diàleg i transparència” i que “no toque els acords de plantilla si no és per a millorar-los”.

El sindicat CSIF, per part seua, ha iniciat una recopilació d’incidències en els centres. Una iniciativa similar ha emprés Compromís, els diputats del qual han mostrat aquest dilluns un cartell amb el rostre del conseller Rovira i la llegenda ‘Wanted’, en referència a la seua negativa a comparéixer en seu parlamentària per explicar el procés d’adjudicació de places. El grup parlamentari popular va vetar la presència en la Diputació Permanent de la cambra autonòmica de José Antonio Rovira, que s’enfrontarà a les preguntes de l’oposició en les tradicionals compareixences dels consellers, a petició pròpia, al llarg d’aquest mes.