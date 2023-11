El bipartit valencià del PP i Vox ocultarà les llistes d’espera quirúrgiques 10 mesos a l’any després d’exigir transparència al Botànic

“Des del convenciment que oferir uns serveis sanitaris de qualitat implica transparència en les vies d’informació i comunicació amb els ciutadans, com a persones i com a possibles pacients, propiciarem la màxima transparència en les administracions públiques i més participació social. La nostra filosofia se centra en el fet que com més participació de la societat hi haja, més transparència hi haurà en les administracions públiques”. El programa electoral del PP reflecteix d’aquesta manera la seua estratègia per a sanitat en l’apartat de ‘Transparència i participació’. No obstant això, des del mes de juny passat no publica l’actualització que fins aquest moment es feia de manera mensual de les llistes d’espera quirúrgiques.

El motiu, segons va avançar Levante-EMV i han confirmat a elDiario.es fonts de la conselleria del ram, és que s’aplicaran nous criteris concordes amb el que estableix el Ministeri de Sanitat, que publica dades dues vegades a l’any, cada semestre, per la qual cosa la pròxima actualització es publicarà el desembre.

Fins a l’any 2015, amb el PP en l’executiu autonòmic, les llistes es publicaven també dues vegades a l’any. Amb l’arribada del Govern del Pacte del Botànic, la informació relativa al nombre de pacients en cua i els dies d’espera mitjana es van començar publicant cada trimestre primer (quatre vegades a l’any) i després cada mes, incloent-hi un desglossament per patologies més freqüents, especialitats i departaments.

Ara, de nou el PP torna a donar la informació de manera semestral, malgrat les dures crítiques que va fer des de l’oposició a l’executiu d’esquerres per la pretesa falta de rigor de la informació que oferia.

Fonts de Sanitat han explicat que les xifres actuals de llista d’espera quirúrgica no reflecteixen la realitat: “Amb data 1 d’agost d’enguany vam arribar a comptabilitzar més de 38.000 pacients que no apareixien en els llistats oficials, bé perquè presentaven patologies que s’exclouen a l’hora de monitorar les llistes d’espera, com per exemple obesitats, disfòria de gènere o cert tipus de tumor, bé perquè no necessitaven anestèsia general, per la qual cosa no es comptabilitzen. No podem continuar oferint xifres esbiaixades, per la qual cosa cal modificar els criteris. I també hem detectat incompliments greus dels terminis de garantia de demora per a casos no demorables”.

A més han comentat que “no sols s’actualitzaran les xifres, sinó que se seguiran els criteris adoptats pel Ministeri de Sanitat i mitja dotzena d’autonomies de fer públiques les dades globals de manera semestral per a poder tindre una visió més àmplia de l’evolució” i han afegit: “Els pacients que estiguen a l’espera de passar per quiròfan poden consultar en qualsevol moment, i de manera individualitzada, com evoluciona el seu procés, el lloc en què estan en la llista i fins a una estimació de quants dies resten per a poder ser intervinguts. Cada ciutadà pot fer aquesta consulta en el portal del pacient de la pàgina web de la conselleria identificant-se amb les dades de la seua targeta SIP”.

Fins al mes de juny, la demora mitjana estructural era de 79 dies i el nombre total de pacients en llista d’espera era de 72.704. L’Hospital General de Castelló, amb 115 dies de mitjana, el de Dénia amb 105 i el General d’Alacant amb 104 dies són els que més esperes mitjanes arrosseguen.