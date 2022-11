Un blanquejador caçat a València a petició de l’FBI pacta una pena d’un any i onze mesos i el lliurament de rellotges de luxe

El 12 de març de 2019, el grup de blanqueig de capitals de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil va rebre una petició de col·laboració per part de l’FBI en què sol·licitava un lliurament controlat de 150.000 euros, en el marc d’una operació contra una organització dedicada al blanqueig de capitals en diversos països, entre els quals Espanya. L’endemà, la Fiscalia Especial Antidroga va incoar diligències d’investigació penal i va autoritzar el lliurament controlat dels diners. Aquest mateix dia, el blanquejador va acudir a l’establiment ‘100 montaditos’ de l’avinguda de les Corts Valencianes de la capital del Túria, on es va reunir amb un agent encobert que va rebre 124.500 euros, dividits en feixos de 20 i 50 euros.

El blanquejador, que des del 2008 no exercia cap activitat laboral, ha pactat amb la Fiscalia una pena d’un any i 11 mesos de presó, a més d’una multa de 90.000 euros com a autor d’un delicte de blanqueig de capitals, a més del lliurament a l’Estat d’una motocicleta i de diversos rellotges de luxe intervinguts en els escorcolls del seu habitatge. El lletrat de la defensa i la representant del ministeri públic van arribar al pacte de conformitat abans del judici oral davant la secció segona de l’Audiència Provincial de València, que ha dictat una sentència que imposa les costes al blanquejador, que no entrarà a la presó pel fet de ser una condemna inferior a dos anys de presó i no tindre antecedents penals.

L’Audiència Provincial de València ha acordat el comís i l’adjudicació a l’Estat (concretament al Fons de Béns Decomissats del Pla Nacional Antidrogues) una motocicleta i diversos telèfons, a més de rellotges de luxe intervinguts durant l’operació de l’UCO, autoritzada pel Jutjat d’Instrucció número 4 de València i desenvolupada a petició de l’FBI nord-americà.

El condemnat, segons l’apartat de fets provats de la sentència, va adquirir amb la seua cònjuge un préstec hipotecari per 154.998,90 euros en CaixaBank, malgrat no exercir cap activitat laboral des del 2008, amb el “propòsit d’ocultar la procedència”. El blanquejador “va efectuar ingressos importants en efectiu i d’origen desconegut en diferents comptes corrents de la seua titularitat” en Bankia i BBVA entre el 2015 i el 2019.

El blanquejador va tindre, durant aquest període, uns ingressos justificats de 30.007,24 euros. No obstant això, va efectuar en aquests mateixos quatre anys ingressos en efectiu en els dos comptes corrents de titularitat seua per un import de 86.559 euros i va obtindre un increment patrimonial de 73.242,95 euros. L’home, de 42 anys, abonava el pagament del seu habitatge i d’un altre immoble, tots dos a Bétera (València), mitjançant ingressos en efectiu, d’origen desconegut. El 2017, el blanquejador va destinar part dels seus ingressos justificats (1.100 euros) a una aportació com a soci de l’empresa Empire of Music Latino SL.

Malgrat els seus escarits ingressos justificats, va pagar en quatre anys 60.475 euros en concepte d’arrendament, sempre amb ingressos en efectiu en el compte de la propietària de l’habitatge. A més, també va adquirir un habitatge a Xiva juntament amb la seua cònjuge.

El 10 de setembre de 2020, un any i mig després del lliurament controlat dels diners, els agents de l’UCO van escorcollar els dos immobles del condemnat a Bétera, on van intervindre 8.595 euros en metàl·lic, un Audi model A3, una motocicleta Yamaha model XP500, set telèfons Samsung i un altre marca Apple, a més de dos rellotges imitació de la marca Rolex (amb un valor de tot just 75 euros per cap), un original model GMT Master II per valor de 14.000 euros, i dos Hublot (tots dos model Big bang, un dels quals d’edició limitada) per un valor total de 23.000 euros.

Multa de 90.000 euros

L’Audi figurava a nom d’una tercera persona i la Yamaha era propietat de la mercantil Auty Nails SL, però “la titularitat real de tots dos vehicles” era del condemnat, que els “utilitzava habitualment”. No obstant això, el vehicle no s’inclou en els béns decomissats per al Pla Nacional Antidrogues, a diferència de la motocicleta, dels telèfons i dels rellotges.

Després d’arribar un pacte de conformitat amb el ministeri públic, la defensa del blanquejador va sol·licitar la suspensió de la pena de presó, una petició a què la fiscal no es va oposar per mancar l’acusat d’antecedents penals. Així doncs, l’Audiència Provincial de València va acordar la suspensió de la pena, d’un any i 11 mesos de presó, a condició que no delinquisca en quatre anys i que estiga a la disposició del tribunal, que també imposa al blanquejador una multa de 90.000 euros.