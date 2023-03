Boluda, conseller del Port de València, s’associa amb la multinacional que opta a construir la terminal nord

“No tinc incompatibilitat de cap mena, si en tinguera no estaria en el consell”. El conseller de representació empresarial en l’Autoritat Portuària de València (APV) Vicente Boluda va respondre d’aquesta manera el 24 de gener passat preguntat per elDiario.es si s’havia plantejat cedir el seu lloc en el consell de l’APV a un altre directiu de la CEV per evitar possibles incompatibilitats.

L’informe de l’Advocacia de l’Estat que va tombar el rescat de la seua concessió d’Unión Naval a canvi d’una altra concessió valorada en uns dos milions d’euros va posar en relleu que hi hagué “conflicte d’interessos” en l’assistència de Boluda a la reunió del consell que va aprovar la permuta, encara que va afegir que la seua presència no va tindre per si mateixa “transcendència invalidant”.

Ara, aquest possible conflicte d’interessos augmenta per haver-se associat amb MSC, la filial de la qual TIL és l’única companyia que ha presentat una oferta en ferm per a construir la nova terminal de contenidors sobre l’ampliació nord del port de València, paralitzada per la justícia.

Com va informar El Confidencial, el navilier Vicente Boluda va tancar fa poc un acord amb Mediterranean Shipping Company (MSC) per a integrar en la seua flota la divisió de remolcadors de la multinacional suïssa a canvi d’una entrada en el capital de la seua filial Boluda Towage, dedicada al remolcament de vaixells en ports de tot el món. L’operació hauria suposat l’absorció d’uns 25 vaixells amb presència en ports europeus a canvi d’una participació del 7% de la propietat.

L’ampliació nord del port de València es manté paralitzada després de desestimar el Tribunal Superior de Justícia de Madrid el recurs interposat pel Govern i, en conseqüència, es manté la mesura cautelar acordada el desembre passat a petició de la Comissió Ciutat-Port, per la qual acordava suspendre la resolució ministerial que va atorgar a l’APV la condició d’òrgan substantiu en el projecte d’ampliació i amb això la capacitat de decidir sotmetre’l a una altra declaració d’impacte ambiental (DIA) o no.

El consell d’administració de l’APV, de què forma part Boluda, va aprovar el 2 de desembre passat el projecte constructiu del moll de contenidors de l’ampliació nord del port de València, amb un pressupost base de 542,6 milions d’euros d’inversió pública. L’alcalde Joan Ribó i el conseller de la Generalitat designat per la part de Compromís, Iván Castañón, van ser els únics que hi van votar en contra.

No obstant això, perquè el projecte puga seguir la tramitació, ha de passar pel consell de ministres, un tràmit que està paralitzat i que es podria dilatar fins que hi haja una resolució judicial definitiva sobre l’assumpte de la DIA.

Una vegada es licite i s’adjudique el projecte dels molls, si és que la justícia no ho impedeix, es podrà fer el mateix amb la nova terminal, que suposarà una inversió de 1.021 milions, quantitat que aportarà l’empresa Terminal Investment Limited (TIL), del grup MSC, única que ha presentat una oferta per la construcció i l’explotació, en règim de concessió administrativa, de la nova terminal de contenidors.

Així doncs, està per veure de quina manera afrontarà els pròxims consells d’administració Vicente Boluda en les votacions relacionades amb l’ampliació del port de València i la seua concessió a una filial del grup MSC, el seu nou soci empresarial.