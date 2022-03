Un bosc amb 3.600 arbres en un parc industrial, últim refugi per a exemplars centenaris salvats de la tala

Treballar en un entorn natural, en una indústria envoltada d’un bosc artificial amb més de 3.600 arbres, entre aquests, algunes oliveres i un arboç centenaris salvats de la tala. Això és el que passa en la localitat de Castalla, a la Foia, on té la seu Actiu, una empresa fundada en la dècada de 1950 per Vicent Berbegal que compta amb una plantilla de 450 treballadors i exporta mobiliari d’oficina de disseny (cadires, taules, armaris...) a 90 països.

Es tracta d’una empresa familiar que aposta per la defensa del patrimoni natural i que té com a filosofia la biofília (connexió amb la natura), tindre un entorn natural que afavoreix l’ambient laboral. Aquest plantejament sorgeix al final del segle passat, quan es planifica la construcció de les noves instal·lacions d’Actiu. Al llarg de 20 hectàrees, es dissenyen els espais de treball que estan emmarcats en un entorn natural creat expressament que es desenvoluparà entre el 2004 i el 2008, una proposta poc habitual en aquella època.

En el parc empresarial es planten tota mena d’arbres, arbustos i plantes mediterrànies, com ara carrasques –algunes quasi centenàries–, pins o xiprers, a més de tarongers, llimeres o palmeres. Però també s’hi van recol·locar una desena d’oliveres de més de 230 anys de vida rescatades de la tala a principis de segle, quan anaven a ser retirats per les obres de l’autovia A-7 en el tram entre Alacant i Alcoi, així com també un arboç de 650 anys que estava en una zona que anava a ser negada per la construcció d’una presa a Còrdova.

Aquest arbre té la peculiaritat que part del seu tronc s’ha assecat, però la resta ha aconseguit sobreviure: “On hi ha mort, també hi ha vida”, explica Soledat Berbegal, responsable de Marca d’Actiu, en declaracions a elDiario.es, i afig que aquesta filosofia de l’empresa és “una aposta per la vida”. “Estem en una zona industrial, però per a construir no cal destruir, assenyala: ”Hem de respectar la natura“.

El rescat d’aquests exemplars tan antics és laboriós i minuciós, i requereix una inversió al voltant de 4.000 euros per unitat entre l’extracció, el transport en camió ploma i el trasplantament per part de personal qualificat en jardineria i biologia, explica Berbegal, que afig que estan oberts a estudiar noves ‘adopcions’ d’arbres que estan en una situació de risc: “Si ens assabentem d’algun exemplar que pot ser susceptible de ser trasplantat a Castalla, ho estudiarem”.

Berbegal també comenta que, malgrat que tot va començar com una estratègia per a “afavorir” la salut mental dels treballadors, posteriorment tot s’ha desenvolupat d’una manera més espontània: “El que s’aconsegueix amb aquesta mena d’entorns relaxants és que la gent siga més creativa i, per descomptat, tenint en compte la nostra experiència, continuarem treballant en aquesta línia, que ens fa ser millors professionals”.