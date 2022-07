Bus i tramvia compartiran espai en la via verda de JJ Dòmine a València

La zona de la Marina de València s’ha erigit com un dels espais de la ciutat ideals per a habilitar zones d’esplai per a les persones, amb un entorn únic, prop de la mar i dels barris del Cabanyal i el Canyamelar. L’habilitació del magatzem 2 per a ús ciutadà ha evidenciat el potencial de la zona i de les seues infraestructures.

L’Ajuntament de València i la Marina impulsen la creació d’un passeig al voltant d’aquest moll, que tindrà 30 metres d’amplària on ara hi ha cotxes, que completarà la zona verda de JJ Dòmine i configurarà un nou espai verd en el litoral.

Una plataforma per a transport públic que compartiran el bus urbà i el tramvia i una nova zona per als vianants, el passeig de la Remor de 30 metres d’amplària a l’entorn del magatzem 2 en la Marina de València conformen el nou projecte de l’ajuntament per a omplir de vida el litoral de la ciutat. Aquesta iniciativa formarà part de la futura via verda de JJ Dòmine, una iniciativa de ciutat l’objectiu de la qual és guanyar espai per a les persones i impulsar projectes sostenibles.

L’Ajuntament de València ultima el projecte d’humanització de l’entorn del magatzem 2, un referent d’espai ciutadà. La delegació de Mobilitat Sostenible, que dirigeix l’edil Giuseppe Grezzi, proposen que el futur tramvia (prolongació de l’L10 des de Natzaret al Cabanyal passant per la Marina) i l’autobús, compartisquen plataforma, com ja passa en l’avinguda del Doctor Lluch i en els Poblats Marítims.

El nou passeig tindrà una amplària de 30 metres que s’ompliran de verd per embellir el paisatge i crear noves zones d’ombra prop de la mar. Així doncs, la Marina tindrà servei de transport públic tant per a les persones que utilitzen el metro com per a les que fan ús de l’autobús urbà, sense que això supose renúncia a aprofitar l’espai públic per a crear noves infraestructures verdes i nous espais per a les persones.