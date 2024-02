Es busquen 180 afusellats pel franquisme en les fosses del cementeri de Paterna

La Presidència de la Generalitat Valenciana va iniciar aquesta setmana l’expedient de localització, excavació, exhumació i identificació de les víctimes del franquisme que encara estan enterrades en 41 fosses del quadrant primer esquerre del cementeri de Paterna. Es tracta de la primera gran tanda d’exhumacions que finançarà l’executiu autonòmic, format pel PP i Vox i presidit pel popular Carlos Mazón.

En la llista dels represaliats, publicada aquesta setmana en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, figuren els noms, a més de les corresponents edats, professions, llocs de procedència i dates d’execució, d’unes 180 persones. Totes afusellades pel règim franquista entre el 1939 i el 1941, el període més intens de la repressió de postguerra.

L’execució del projecte correspon a l’associació científica Arqueoantro, especialitzada en processos d’exhumació de víctimes del franquisme, tant en el cementeri de Paterna, epicentre de la repressió de la dictadura, com en altres punts del País Valencià.

L’antropòleg Álex Calpe, membre d’Arqueoantro, explica que es tracta del quadrant del cementeri que acull la major part de les fosses del recinte, a més de les més grans. Amb l’inici de l’última tanda d’exhumacions, tot el quadrant primer esquerre haurà sigut treballat per especialistes, almenys les fosses que estan documentades.

En el quadre segon del recinte cementerial queden algunes fosses, encara que estan menys documentades. “El gros dels afusellats entre el 1939 i el 1941 s’acumula en el quadrant primer esquerre, són els anys en què més persones s’assassinen”, afirma Calpe. Les fosses següents a exhumar continuen el “mateix patró” que les anteriors pel que fa a l’edat i la faena de les víctimes, així com amb les característiques de l’espai que acull els cossos.

L’equip d’Arqueoantro treballa a hores d’ara en un procés d’exhumació finançat per la Diputació de València, a l’espera que l’Ajuntament de Paterna tramite els permisos per a continuar amb les 41 fosses restants del quadrant primer esquerre, en el marc dels processos burocràtics habituals per a autoritzar les exhumacions.

La llista de les víctimes (a més de les edats, professions i dates d’afusellament) està en el fitxer següent en format PDF: