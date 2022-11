Es busquen joves voluntaris per a combatre la soledat no volguda de persones majors

El cap de setmana passat començava la seua marxa el projecte Connectem Sagunt, que té com a objectiu posar en contacte joves voluntaris amb persones majors per combatre la soledat no volguda. I ho feia amb el curs de formació de cinc hores dirigit als quinze voluntaris inscrits en el programa per a l’adquisició de les habilitats i els coneixements requerits per a participar en aquesta acció d’acompanyament.

La iniciativa comença amb un primer contacte telefònic amb les persones majors que han sol·licitat formar part del projecte per establir un primer contacte i un vincle que permeta valorar la situació de cada persona i que derive en futures activitats conjuntes d’oci, temps lliure i envelliment actiu.

El programa de voluntariat social compta actualment amb unes 30 persones majors de 65 anys soles que han decidit adscriure’s al Connectem Sagunt per participar-hi com a beneficiàries. La primera fase del projecte es va posar en marxa, després de la presentació al febrer, amb la captació de voluntariat i de persones en situació de soledat no volguda, i ara s’enceta amb la formació de les persones voluntàries.

Amb aquest programa es pretén que totes les activitats que es desenvolupen siguen la base per a construir “una xarxa social de suport”, tal com destacava el regidor saguntí de Serveis Socials, Alejandro Sotoca, per a qui resulta una iniciativa “imprescindible” per a abordar la realitat social de les persones majors més vulnerables i en situació d’aïllament.

D’aquesta manera, es pretén que voluntaris i majors puguen arribar a compartir un café, eixir a menjar, activitats d’oci... “és important començar perquè la gent veja que funciona.

Sotoca ha subratllat el paper dels joves “disposats a brindar el seu temps i la seua ajuda, a generar noves realitats intergeneracionals i a apostar per una societat que es mou des de la solidaritat, la dedicació i el suport als majors” i ha assenyalat que la iniciativa naix “amb la intenció de millorar les relacions socials de les persones majors que estan en situació de soledat no volguda facilitant la seua inclusió social i el sentiment de pertinença al seu entorn”.

El regidor saguntí de Serveis Socials confia que aquest projecte “ens connecte i ens pose en relació per poder contribuir a combatre la soledat no volguda i a mobilitzar i fer valdre els recursos del nostre entorn”.

Aquesta no és la primera iniciativa que es posa en marxa des de l’Ajuntament de Sagunt de suport als majors. Durant la pandèmia, i davant la dificultat per a accedir als majors de 65 anys, es van utilitzar les bases de dades dels centres especialitzats d’atenció a majors per a posar-s’hi en contacte per comprovar si es trobaven bé i si necessitaven res.

En aquella ocasió es van fer 12.000 telefonades i es van detectar desenes de casos, alguns de gent en situació d’extrema vulnerabilitat i altres de gent gran de 75 anys que necessitava algú que li fera la compra o li portara les medicines. Es va tractar d’una iniciativa reeixida, tal com va reconéixer llavors l’alcalde Darío Moreno.